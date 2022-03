Bokeloh

Die Kita des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bokeloh soll auf dem Gelände der benachbarten Grundschule eine Außenstelle bekommen. Dafür will die Stadt dort vorübergehend Container aufstellen, mit der gleich zwei aktuelle Probleme gelöst werden sollen.

Bisher befindet sich der Hort mit 20 Plätzen in den Räumen der Grundschule, doch die braucht schon mindestens seit 2016 mehr Platz. So ist das Lehrerzimmer zu klein und Förderräume fehlen. Jetzt steigen auch die Schülerzahlen, sodass die Schule die Hort-Räume ab dem nächsten Schuljahr wieder selbst benötigt.

Kindergartenplätze sind knapp

Dazu kommt, dass ihn Bokeloh, Idensen und Mesmerode derzeit 26 Kindergartenplätze fehlen. Auch dieses Problem will die Stadt mit dem Provisorium lösen. Nachdem sie mehrere Optionen geprüft hat, hat das Landesjugendamt bereits zugestimmt, auf dem Grundschulgelände zwei Kita-Gruppen in Containern unterzubringen. Sie sollen dort so lange stehen bleiben, bis die Grundschule zur Ganztagsschule wird. Das kann aber noch fünf Jahre dauern.

Wenn die Politik dem Plan jetzt zustimmt, wird die Anlage aber wahrscheinlich erst zum Jahresbeginn 2023 fertig. Wie die Grundschule trotzdem den nötigen Platz schon ab dem Sommer bekommen kann, dazu denkt die Verwaltung noch über Übergangslösungen nach.

Ausstattung fehlt dann noch

Für fünf Jahre wird die Containermiete etwa 440.000 Euro betragen. Für die zusätzliche Kindergartengruppe muss dann aber noch Ausstattung angeschafft werden, während der Hort bereits ausgestattet ist. Die Stadt hat auch geprüft, ob es sich lohnen würde, die Container zu kaufen. Doch das würde sich erst bei fünf Jahren lohnen. Die Stadt bemüht sich beim Land und bei der Region Hannover noch um Zuschüsse.

Der Sozialausschuss berät in seiner Sitzung am Dienstag, 8. März, über den Plan. Dieser tagt ab 18 Uhr in der Mensa der IGS, Nordbruch 23, unter der 3G-Regel. Anmeldungen sind bis 15 Uhr unter Telefon (05031) 101-253 notwendig.

Von Sven Sokoll