Wunstorf

Die Polizei Wunstorf meldet, dass es am Sonnabend im Wunstorfer Stadtgebiet zu mehreren Taschendiebstählen gekommen ist. Um 9.30 Uhr hat ein unbekannter Täter einer 47-jährigen Frau beim Einkaufen im Lidl-Supermarkt an der Industriestraße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Tasche hatte sie in den Einkaufswagen gelegt.

Kurze Zeit später gegen 10 Uhr hat eine unbekannte Person einem 87-jährigen Mann beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Straße In den Ellern die Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen der Vorfälle, sich unter Telefon (05031) 95300 zu melden. Zusätzlich weisen die Beamten daraufhin, dass die Kunden auf Wertgegenstände beim Einkaufen besonders achten sollte. Handtaschen sollten geschlossen am Körper getragen werden. „Achten sie auf sich und geben gegebenenfalls Hinweise an unachtsame Mitbürger“, teilt die Polizei mit.

Von Anke Lütjens