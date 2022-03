Wunstorf

Eine Hilfsinitiative für die Ukraine aus dem Gewerbegebiet Wunstorf-Süd schlägt große Wellen. Der Garten- und Landschaftsbauer Wolfgang Wachtmeester und sein Nachbar, der Spediteur Carsten Kaufmann, hatten wenige Tage nach Kriegsbeginn beschlossen, aktiv zu werden. In dieser Woche sind sie bereits mit vielen Helfern von dem ersten Transport zurückgekehrt.

„Wir können doch nicht einfach herumsitzen und zuschauen, während den Menschen in der Ukraine unermessliches Leid zugefügt wird“, war laut einer Pressemitteilung Wachtmeesters Motivation. Daraufhin hat Spediteur Kaufmann einen Logistikcontainer auf sein Betriebsgelände an der Werner-von-Siemens-Straße gestellt und mit seiner Partnerin Tina Mettner begann Wachtmeester, um Hilfsgüter zu bitten und sie anzunehmen.

Auf der Annahmestelle in Wunstorf stapeln sich die Spenden. Quelle: Wunstorf hilft der Ukraine

Weitere Unternehmen und Private unterstützten die Idee ebenso wie Vereine, Initiativen, die Feuerwehr Großenheidorn und die Jugendfeuerwehr Wunstorf. So entstand die Initiative „Wunstorf hilft der Ukraine“. Über Facebook verbreitete sie eine Liste, welche Güter gebraucht werden. So stapelten sich innerhalb einer Woche vor allem medizinische Hilfsgüter und haltbare Lebensmittel im Wert von mehr als 35.000 Euro. Damit die Spenden den Zoll ohne Probleme passieren können, müssen sie getrennt verpackt und ordentlich gekennzeichnet werden.

Neun Fahrzeuge liefern die Spenden ab

Bei dem ersten Transport vom 11. bis zum 13. März haben 18 Fahrer neun voll beladene Fahrzeuge erfolgreich an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht, wo die Güter umgeladen und weiterverteilt wurden. Dafür nutzten sie einen bestehenden Kontakt zur Kleinstadt Bereschany.

Die Fahrer bereiten sich auf die erste Abfahrt in Richtung Ukraine vor. Quelle: Wunstorf hilft der Ukraine

Da die Initiative keine Spendengelder sammeln darf, behilft sie sich damit, dass Unternehmer zum Beispiel Fahrzeuge für die Transporte zur Verfügung stellen oder Tankgutscheine gespendet werden. „Die Energiekosten für die rund 3300 Kilometer lange Hin- und Rücktour können nicht dauerhaft von den Helfern privat unternommen werden“, heißt es.

Zweite Fahrt steht an

Für den Zeitraum von 25. bis zum 27. März plant die Initiative jetzt die nächste Fahrt. Mitfahrer, die möglichst Polnisch, Russisch oder Ukrainisch sprechen, werden noch gesucht. Wer die Annahme der Spenden unterstützen will, kann sich auch unter tina.mettner@wunstorfhilftderukraine.de melden.

Ein Transporter ist voll bepackt. Quelle: Wunstorf hilft der Ukraine

Weiterhin bittet die Initiative vor allem um Verbandmaterial, Medikamente und medizinische Hilfsmittel, aber auch um Schlafsäcke, Kindernahrung und Wasser in haltbaren Verpackungen. Eine aktuelle Liste mit dem jeweiligen Bedarf verschickt die Initiative nach einer E-Mail an info@wunstorfhilftderukraine.de. Die Annahme an der Werner-von-Siemens-Straße 4 läuft dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr.

Die Hoffnung der Initiatoren ist, dass sich langfristig eine engere Partnerschaft mit der Kleinstadt Bereschany ergeben könnte. Denn nach der Nothilfe werde in der Ukraine auch Unterstützung beim Wiederaufbau gefragt sein.