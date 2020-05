Wunstorf

Die Pläne für das Baugebiet Mühlenaue sind in Details noch einmal geändert worden, bevor sie nun erneut in die politischen Beratungen gehen. Auf dem Areal südlich der Aue soll neben Wohnungen auf einer Fläche von mehr als 5600 Quadratmetern auch eine Kita an der Straße In den Ellern entstehen, deren Grundstück knapp 2500 Quadratmeter groß sein wird. Dieses Teilprojekt setzt die Bebauung fort, die der Investor, die Firma Hus de Groot aus der Wedemark, in und neben der früheren Mühle Langhorst bereits weitgehend realisiert hat.

Deutlich nachgebessert haben die Planer jetzt bei der Entwässerung. Nachbarn hatten befürchtet, dass die Grundstücke bei starkem Regen überflutet werden, wenn in dem Baugebiet Flächen versiegelt werden und das Bodenniveau im Bereich einer bisherigen Senke steigt. Um dem entgegenzuwirken, soll das Wasser unter anderem in einem Stauraumkanal zwischengespeichert werden, damit das öffentliche Netz nicht zu stark belastet wird.

Anzeige

Gutachter widerlegen höhere Lärmbelastung für die Nachbarn

Die Nachbarn haben auch weitere Einwände, doch sie führen nicht dazu, dass die Stadt den Plan noch einmal ändert. Die verdichtete Bebauung verteidigt die Stadt damit, dass sie sich in die Umgebung einfüge, neue Wohnungen und Kita-Plätze benötigt würden und die Interessen der Nachbarn nicht beeinträchtigt seien. Außerdem befürchteten Nachbarn, dass die Gebäude mehr Schall auf die Nachbargrundstücke reflektieren, was ein Gutachten allerdings widerlegt. Ein weiterer Einwand von Kritikern, vorhandene Bäume und Hecken müssten entfernt werden, erweise sich ebenfalls als falsch, sagt die Stadt.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Wunstorfer Gruppe des Naturschutzbundes hat den Hinweis gegeben, dass auf dem Areal Vögel in den Gebäuden brüten könnten. Gutachter haben aber keine Belege dafür gefunden. Deshalb will die Stadt jetzt keine Nisthilfen an den Neubauten vorsehen, auch wenn die Naturschützer der Region Hannover die Idee gut fanden.

Hohes Mühlengebäude soll optisch eingefasst werden

Im Wohnbaugebiet sind die Höhen gestaffelt. Während die Gebäude im Norden ähnlich wie im ersten Abschnitt nur drei Geschosse hoch sein dürfen, sind im Süden teilweise bis zu fünf Etagen zulässig. So soll das schon umgebaute historische Mühlengebäude mit seinen acht Geschossen optisch eingefasst werden.

Am Montag hat bereits der Verwaltungsausschuss ohne größere Diskussion zugestimmt, das Projekt so weiter zu verfolgen. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Dienstag mitgeteilt. Wenn der Rat dem aktuellen Stand am Mittwoch, 13. Mai, auch zustimmt, sollen die geänderten Pläne erneut ausgelegt werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr, wegen der Corona-Pandemie in der großen Aula der Otto-Hahn-Schule. Weil nur 20 Besucher zugelassen sind, bittet die Stadt um Anmeldung im Rats- und Bürgermeisterbüro unter Telefon (0 50 31) 10 12 33 oder 10 13 88.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll