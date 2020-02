Wunstorf

Nach einem Gerichtsurteil muss die Stadt – wie viele andere Kommunen – ihre Regelungen zur Zweitwohnungssteuer überarbeiten. Das Problem ist das gleiche wie bei dem Urteil zur Grundsteuer von 2018: Das Bundesverfassungsgericht ist nicht mehr damit einverstanden, dass die Städte Grundstückswerte aus dem Jahr 1964 als Basis nehmen, wenn sie die Steuern ermitteln. Das haben die Richter in einer Entscheidung im Oktober 2019 nun auch für die Zweitwohnungssteuer noch einmal unterstrichen.

Wie vielerorts üblich hat zwar auch Wunstorf mit der Satzung aus dem Jahr 2000 versucht, die Werte über einen Preisindex jährlich zu aktualisieren. Doch das Gericht hat entschieden, dass das nicht ausreicht. Deshalb hat die Stadt alle 333 Bescheide in Wunstorf mit Wirkung vom Jahresbeginn 2020 aufgehoben und nun eine neue Satzung erarbeitet. Sie basiert auf der Nettokaltmiete der Wohnungen ohne Neben- und Betriebskosten, wie es auch der Niedersächsische Städtetag für die Zukunft empfohlen hat.

Ferienhäuser waren der Anlass

Unter die Satzung fallen Wohnungen im Wunstorfer Stadtgebiet, die jemand zusätzlich zu seiner Hauptwohnung betreibt. Die erste Steuer dieser Art hatte 1972 die Bodensee-Gemeinde Überlingen eingeführt, damit sich die Besitzer von Ferienhäusern an den Kosten der Infrastruktur beteiligen müssen. Einen ähnlichen Hintergrund hat die Wunstorfer Satzung wegen der Steinhuder-Meer-Region. Doch auch Universitätsstädte haben das Modell übernommen.

Eigentlich hatte die Stadt für dieses Jahr mit Einnahmen von 141.200 Euro aus der Zweitwohnungssteuer gerechnet. Weil sie bisher nicht genau weiß, wie groß die Wohnungen jeweils sind, kann sie noch nicht einschätzen, wie sehr sich der Posten verändern wird. Nach groben Schätzung würde bei dem bisherigen Steuersatz von 10 Prozent ein Minus von 10.000 Euro in der Stadtkasse entstehen. Deshalb will sie den Satz auf 12 Prozent anheben und rechnet dann mit einem Plus von 20.000 Euro. Da die Satzung aber erst zum 1. März in Kraft treten soll, werden die Steuerzahler in diesem Jahr nicht mehr zahlen.

Weitere Ausnahmen sollen möglich sein

Wenn der Rat am 26. Februar entsprechend beschließt, will die Verwaltung den Steuerpflichtigen einen Erhebungsbogen zuschicken, mit dem sie Miethöhe und Wohnungsgröße erfahren will. Wo entsprechende Verträge fehlen, wird sie sich am Mietspiegel orientieren. Dann kann der Fachbereich Steuern und Abgaben die neuen Bescheide fertigen. Damit die Daten aktuell bleiben, müssen der Stadt Änderungen künftig mitgeteilt werden. Regelmäßig will die Verwaltung daran erinnern und bei konkreten Anlässen die aktuelle Miete auch abfragen.

Künftig sollen Familien in Wunstorf die Steuer allerdings nicht mehr zahlen müssen, wenn sie die Zweitwohnung weniger als zwei Monate im Jahr bewohnen. Studenten und Auszubildende, die zwischen Eltern und Ausbildungsort pendeln, sind außerdem ebenso befreit wie Kinder, deren Eltern getrennt leben. Auch wer einen zweiten Wohnsitz hat, um einen Angehörigen zu pflegen, muss künftig nicht mehr zahlen.

