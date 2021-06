Steinhude

Gepflastert ist der Platz an den Strandterrassen in Steinhude schon lange, auch die Sitzstufen zum Wasser werden bereits gut angenommen. Doch Gestaltungselemente, die die bisher kahle Fläche etwas auflockern sollen, fehlen noch. Im Volksmund ist das freie Areal, das der Sonnenbestrahlung voll ausgesetzt ist, schon als Steinhuder Bratpfanne bekannt.

Ausschreibung der Bauarbeiten missglückt

Die Stadt Wunstorf hatte den geplanten dritten Bauabschnitt schon einmal verschieben müssen. Nun macht eine missglückte Ausschreibung den Planern einen Strich durch die Rechnung. „Das einzige Angebot, das eingegangen ist, war nicht akzeptabel“, sagte Stadtbaurat Alexander Wollny am Mittwochabend im Ortsrat Steinhude. Der Preis sei – auch eingedenk der Kostensteigerungen im Bausektor – viel zu hoch angesetzt gewesen.

So soll nach den Vorstellungen der Planer das Wasserspiel auf dem Platz an den Strandterrassen wirken. Quelle: Stadt Wunstorf

Wichtigstes neues Gestaltungselement ist dabei ein Wasserspiel aus Fontänen, die aus dem Boden sprudeln und in Form eines Schiffsrumpfs angeordnet sind. So etwas zu installieren ist keine ganz einfache Angelegenheit: Die sogenannte Brunnenstube wird auf einem Betonfundament im Boden versenkt. Für die Ausschachtung an der gewünschten Stelle, wo das Grundwasser dicht unter der Oberfläche steht und die Grube mit Spundwänden seitlich abgestützt werden muss, braucht es eine Spezial-Tiefbaufirma. Andere Arbeiten könne auch der städtische Bauhof übernehmen, sagte Wollny.

Baubeginn voraussichtlich Ende Juli

Die Zeit drängt etwas, da die Neugestaltung über das Leader-Programm vom Land gefördert wird – damit ist dann auch immer eine Frist zur Umsetzung verbunden. Nachdem sie wegen vorheriger Verzögerungen schon einmal verlängert worden ist, muss nun dieses Jahr noch gebaut werden, soll der Zuschuss von rund 150.000 Euro nicht verfallen. Die Gesamtkosten der Umgestaltung sind mit 650.000 Euro beziffert, der Kostenrahmen werde voraussichtlich eingehalten, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Eine Baustelle mitten in der Saison an der zentralen Stelle der Uferpromenade werde sich aber nun nicht vermeiden lassen, sagte Wollny. Die Planung sei fast fertig, er gehe davon aus, dass etwa Ende Juli die Arbeiten beginnen können. Ende September sollte das Wasserspiel dann fertig sein, auch eine fest installierte Bühne soll gebaut, einige Bäume dann im Herbst gepflanzt werden. Nächste Woche würden überdies 16 Bänke und 14 Abfalleimer geliefert, die auf der Fläche verteilt werden sollen.

Noch wirkt der frisch gepflasterte Platz vor den Strandterrassen trist und leer. Links vor den Strandterrassen sollen im Herbst Bäume gepflanzt , rechts eine feste Bühne installiert werden, in der Mitte ein Wasserspiel. Quelle: Kathrin Götze

Verzögerungen sorgen für Ärger im Ort

Im Ort war Ärger über die Verzögerungen laut geworden, auch Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer (SPD) hatte die schleppende Umsetzung bemängelt. Denn die Leere auf dem Platz hatte offenbar einige Besucher angeregt, ihn zweckentfremdet zu nutzen. Bredthauer hat dort auch schon Wohnmobile parken sehen.

„Ein wenig seltsam finde ich auch die Vorgehensweise, den Platz erst komplett zu pflastern, und das Pflaster dann wieder aufzunehmen, wo die Bäume gepflanzt werden sollen“, sagt der Ortsbürgermeister. Er sei nun aber zufrieden, dass wieder Bewegung in die Sache komme. „Wenn der Bauhof etwas anfasst, dann klappt es erfahrungsgemäß auch.“ Stockum erläuterte, dass die einzelnen Bauabschnitte jeweils abgeschlossen wurden, um den touristischen Betrieb in der Saison möglichst wenig zu stören.

Ortsbürgermeister will Tourismusmanager bei der Stadt

Bredthauer sagte noch, er wünsche sich, dass ein Tourismusmanager in der Stadtverwaltung installiert wird. Schließlich gelte es bei allen Plänen vor Ort, die verschiedenen Interessen zwischen Ausbau und Wachstum des Touristenorts und dem berechtigten Wunsch nach Ruhe und Erholung von Besuchern und Einwohnern auszubalancieren.

