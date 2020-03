Wunstorf bekommt wieder Besuch aus der Partnerstadt Flers

Wunstorf

Der Partnerschaftsverein Wunstorf–Flers empfängt über das Himmelfahrtswochenende von Donnerstag bis Sonntag, 21. bis 24. Mai, wieder Gäste aus der französischen Partnerstadt. Mehr über das Programm erfahren die Mitglieder in der Jahresversammlung am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr in der Feuerwache Wunstorf an der Barnestraße. Der Vorstand um den Vorsitzenden Manfred Forreiter stellt sich erneut zur Wahl. Außerdem sucht der Verein noch Gastfamilien.

Verein freut sich über neue Gastgeber

Gastfamilien sucht der Verein für sechs Musiker im Alter von 14 bis 18 Jahren, die alle englisch sprechen – zwei von ihnen sogar Deutsch. Auch ein Vater und der Musiklehrer von der Musikschule „Dans mes Cordes“ aus Flers müssen untergebracht werden. Ebenso eine 65-jährige ehemalige Krankenschwester, für die möglichst eine ältere Dame mit Französischkenntnissen als Gastgeberin infrage kommt. Diese sollte auch am Programm teilnehmen wollen. Im kommenden Jahr ist der Gegenbesuch in Flers vorgesehen. Interessenten melden sich bei Forreiter unter Telefon (0 50 33) 55 20.

Konzert in der Stadtkirche

Die jungen Musiker geben zum Auftakt des Besuchs am Donnerstag um 16 Uhr ein Gitarrenkonzert in der Stadtkirche. Im Anschluss begrüßt Bürgermeister Rolf-Axel-Eberhardt die Gäste aus Flers in der Abtei offiziell. Diese haben die Möglichkeit sich die laufende Ausstellung anzusehen. Eine Stadtführung in Hildesheim und die Besichtigung der Marienburg in Pattensen stehen am Freitag auf dem Programm. Der Ball in den Strandterrassen Steinhude beginnt am Sonnabend um 19 Uhr. Am Sonntag reisen die Gäste wieder ab.

Der Partnerschaftverein lädt zum Besuch einer Ausstellung ein, die von Sonntag, 17. Mai, bis Sonntag, 24. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr (außer am 21. Mai nur bis 13 Uhr) in der Abtei zu sehen ist. Sie zeigt Karikaturen zur deutsch-französischen Freundschaft. Der Eintritt ist frei, was Sponsoren ermöglichen. Die Partnerschaft zwischen Wunstorf und Flers besteht inzwischen 26 Jahre.

Der Stammtisch des Verein beginnt am Montag, 9. März, um 20 Uhr im Restaurant Akropolis.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens