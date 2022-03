Wunstorf

Die Zahl der Corona-Infizierten schnellt in Wunstorf in die Höhe: Die Region Hannover meldet Mittwochmorgen 244 Neuinfektionen. Damit liegt die Inzidenz bei 3112,6. Ein trauriger Rekordwert: Keine andere Kommune in der Region habe bisher die 3000-er-Marke übersprungen. Regionssprecher Christoph Borschel spricht vom „höchsten Regionswert aller Zeiten“. Die durchschnittliche Inzidenz in der Region beträgt aktuell 2304,9. Zudem ist ein weiterer Corona-Infizierter verstorben. Seit Ausbruch der Pandemie zählt Wunstorf nun insgesamt 20 Tote. Bisher haben sich 7721 Personen mit dem Coronavirus infiziert, am Mittwoch sind es 2222.

Zwei Schulen erreichen zweistelligen Wert an Corona-Infizierten

Als Grund für den hohen Wert in Wunstorf nennt der Regionssprecher ein „diffuses Infektionsgeschehen“. Das gelte für die gesamte Region. Für Wunstorf gebe es keine speziellen Erkenntnisse. Keine Einrichtung oder Firma treibe die Zahl extrem in die Höhe. 22 Kitas meldeten 59 infizierte Kinder sowie 22 Mitarbeitende. An zwei weiterführenden Schulen sei mit 26 beziehungsweise 16 Jugendlichen ein zweistelliger Wert erreicht. Das habe aber oftmals auch mit der Größe der Schule zu tun, relativiert Borschel. Insgesamt haben sich an 13 Wunstorfer Schulen 88 Schülerinnen und Schüler sowie acht Lehrkräfte mit dem Corona-Virus angesteckt.

Ältere stecken sich wieder vermehrt mit Coronavirus an

Beim Pflegepersonal liegt die Zahl höher. In sechs Alten- und Pflegeeinrichtungen müssen derzeit 14 Mitarbeitende zu Hause bleiben. 36 Senioren haben sich angesteckt. Beim Alter der Infizierten zeigt sich eine leichte Trendwende. Jetzt seien vermehrt ältere Menschen betroffen, stellt Borschel fest.