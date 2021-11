Wunstorf

Das Gedenken an die verheerenden Folgen der NS-Geschichte darf niemals mit einem Schlussstrich beendet werden. Dies machte Wilhelm Thürnau, Superintendent in Ruhestand, in seiner Rede im Stadttheater am Volkstrauertag deutlich. Das Unfassbare werde weggelogen, wenn man davon als „Fliegenschiss der Geschichte“ spreche, sagte er. Damit spielte er auf die bekannte Aussage des ehemaligen AfD-Chefs Alexander Gauland über die Nazi-Zeit an. Mit einem Schlussstrich würde ein Land seine eigenen Wurzeln kappen. Auch Manfred Gröne, der Vorsitzende des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Wunstorf betonte, der Volkstrauertag bleibe wichtig und aktuell. Die Gedenkfeier sei keinesfalls ein leeres Ritual.

Zur Galerie Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag fand in diesem Jahr im Stadttheater Wunstorf statt. Mit einem Schweigemarsch ging es anschließend zur Kranzniederlegung zum Ehrenmal.

Gedenken ist kein leeres Ritual

Der ehemalige Pastor aus Großenheidorn, Thürnau, zitierte aus dem Alten Testament. Dort heißt es: „Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird das Herz gebessert.“ Keine leichte Übung sei es, sich zu erinnern. „Es rührt an empfindlichen Wunden“, sagte Thürnau. Er hat in der eigenen Familie erlebt, welche Wunden durch den Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Sein Vater habe sechs Jahre in Russland gekämpft. Er habe kaum etwas aus dieser Zeit erzählt, nur: „Es war wirklich ganz schlimm. Wir haben für unser Land gekämpft und gleichzeitig hoffen müssen, dass Deutschland den Krieg verliert. So etwas Schizophrenes.“ Durch den Krieg habe er seinen Lebenselan verloren.

Gesamtschüler zitieren aus dem Roman „Unter der Drachenwand“

Um den Wehrmachtssoldaten Veit Kolbe dreht sich der Roman „Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger. Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs der Evangelischen IGS Wunstorf zitierten aus der Pflichtlektüre des Abiturs. Kolbe spricht von einem Gefühl des Ausgeliefertseins: „Ich fühle mich wie ausgelaugt.“ Er habe gewusst, dass er für immer im Krieg bleiben würde. „Es war schwer, mir das einzugestehen.“ Alles sei wie mit Steinen beschwert gewesen.

Schülerinnen und Schüler der Evangelischen IGS Wunstorf lesen Passagen aus dem Buch "Unter der Drachenwand" vor. Quelle: Rita Nandy

Musikalisch gestalteten das Wunstorfer Doppelquartett und das Orchester Camerata Capriccio der Musikschule die Gedenkfeierlichkeiten. Hoffnungsvoll sangen erste vom Frieden, der die Welt zusammenhält.

Kranzniederlegung am Ehrenmal. Quelle: Rita Nandy

Britischer Austauschpilot legt Kranz nieder

Nach dem anschließenden Schweigemarsch vom Stadttheater zum Ehrenmal an der Hindenburgstraße legte auch der britische Pilot Mark Jenkins einen Kranz nieder. Er ist zum Austausch seit April 2019 am Fliegerhorst stationiert. Im Gespräch mit Bürgermeister Carsten Piellusch betonte er, wie wichtig das gemeinsame Erinnern sei.

Von Rita Nandy