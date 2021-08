Wunstorf

Die Stadt beteiligt sich an Planungen auf Regionsebene, die das Ziel haben, alle Sirenen wieder für Katastrophenschutzwarnungen von der zentralen Leitstelle aus aktivieren zu können. Im vergangenen Jahr hatte der bundesweite Warntag gezeigt, dass die Bevölkerung nur sehr schlecht testweise über eine Bedrohung informiert werden konnte.

Daraufhin hat die Region Hannover eine Arbeitsgruppe mit allen Kommunen begründet. Bis zum 6. September sollen sie nun zunächst melden, welche Arten von Sirenen bei ihnen wo vorhanden sind. „Wir werden unsere Sirenen natürlich auch melden“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Derzeit stehen 37 Sirenen in Wunstorf, die auch alle funktionstüchtig sind. „Und wir haben auch in allen Ortsteilen mindestens eine.“ So gibt es zumindest keine größeren Löcher im Netz.

Unterschiedliche Techniken sind Problem

Das Problem sind aber auch in Wunstorf die unterschiedlichen Techniken, denn ein Teil der Sirenen war ursprünglich vom Bund für den Zivilschutz installiert worden. Als dieser sich 1994, nach dem Ende des Kalten Krieges, aus dieser Aufgabe zurückgezogen hat, übernahmen die Kommunen sie in eigener Verantwortung.

Weil die Feuerwehren heute weitgehend digital alarmiert werden, sind die Sirenen vielerorts auch abgebaut worden. Wunstorf hat aber noch jedes Jahr 10.000 Euro zur Pflege seines Netzes im Haushalt stehen. Weil zuletzt weniger ausgegeben wurde, könnte die Stadt in diesem Jahr sogar noch 30.000 Euro investieren. Auch der Bund hat ein Förderprogramm aufgelegt, um die Sirenenalarme wieder einzuführen.

