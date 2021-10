Wunstorf

Am 14. Oktober 871 wurden Wunstorf und sein Stift erstmals erwähnt – und auf den Tag genau 1150 Jahre später ist in der Fußgängerzone nun ein Bronzemodell der Stadt enthüllt worden. Dort, wo sonst der Maibaum steht, können Wunstorferinnen und Wunstorfer nun ihr Haus oder ihren Arbeitsplatz in Miniaturformat anschauen – oder ertasten, denn das Modell ist auch für Sehbehinderte geeignet.

Bei der kleinen Feier am Donnerstag waren neben Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) auch die Sponsoren anwesend – unter anderem Mitglieder des Lions Club Steinhuder Meer, die den Anstoß für das Modell gegeben hatten. „Wir waren vor einem Jahr beim Ersten Stadtrat Carsten Piellusch“, berichtete Dirk Mückenheim vom Lions Club. Die Mitglieder waren zuvor auf die Modelle aufmerksam geworden, die der Künstler Felix Brörken schon für mehr als 100 Städte angefertigt hatte. „Es hat sich aber auch gezeigt, dass es nicht ganz billig ist“, räumte Mückenheim ein.

Dirk Mückenheim (Lions, von links), Heiko Menz, Frank Wiebking (beide Stadtsparkasse), Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und Kathrin Tietz (Bauverein) enthüllen das Modell. Quelle: Sven Sokoll

Von den insgesamt 35.508 Euro hat der Lions Club 5674 Euro beigesteuert. „Dieses Geld stammt aber aus unseren Mitgliedsbeiträgen und nicht aus unseren Projekten, die wir für soziale Zwecke organisieren“, betonte Mückenheim. Den größten Teil steuerte mit 13.000 Euro die Stadtsparkasse bei, der Bauverein gab 5000 Euro. Die Stadt Wunstorf beteiligte sich mit 1134 Euro am Modell und übernahm außerdem die Kosten für die Herstellung des Sockels durch den Baubetriebshof. „Ich danke allen Sponsoren“, sagte Bürgermeister Eberhardt.

Künstler hat sich mit Stadtarchiv abgestimmt

Mit dem Stadtarchiv hatte sich der Künstler abgestimmt, welche Bereiche der Stadt darauf zu sehen sein sollen. „Es ist im Prinzip der mittelalterliche Grundriss, ergänzt um die ersten wichtigen Erweiterungen“, sagte Stadtarchivar Klaus Fesche. Der Gebäudebestand ist allerdings der aktuelle, zum Teil schon ergänzt durch zukünftige Bauprojekte.

Der Stiftshügel. Quelle: Sven Sokoll

Guter Startpunkt für Führungen

Das Modell soll auch ein neuer Anziehungspunkt im Stadtzentrum werden. „Das ist ein hier ein idealer Startpunkt für unsere Stadtführungen“, sagte der Stadtarchivar. Dabei steuern die Gruppen normalerweise nicht den Alten Markt an, der sich dann zum Beispiel ebenso wie die Gesamtstruktur der Stadt gut auf dem Modell zeigen lässt. Die nahe Stadtkirche ist ohnehin immer Teil der Führungen.

Alle Beschriftungen, hier der Abteihof, sind auch in Blindenschrift vorgenommen. Quelle: Sven Sokoll

Den Entwurf des Künstlers Felix Brörken hat die Kunstgießerei Schwab aus Münster umgesetzt. „Die Gießerei hat schon andere Kunstwerke für die Wunstorfer Fußgängerzone geschaffen“, sagte Mückenheim: den Kuhbrunnen und die Ziegen.

Von Sven Sokoll