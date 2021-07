Wunstorf

Wunstorf ist coronafrei. Die Zahl der Infizierten liegt nach Angaben der Region Hannover bei null. Zuletzt habe es das vom 30. Juni bis 22. Juli 2020 gegeben, teilt Regionssprecher Christoph Borschel auf Nachfrage mit: „Davor und danach nie wieder – bis jetzt.“

19 Infizierte aus Wunstorf sind verstorben

Seit Ausbruch der Pandemie wurde bei 1267 Wunstorferinnen und Wunstorfern das Coronavirus nachgewiesen werden. 19 davon sind verstorben. Der letzte Todesfall wurde am 9. Juni gemeldet.

In der Region Hannover haben sich insgesamt 48.350 Personen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Davon gelten 47.159 als genesen. 1086 Menschen sind in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. Ihr Altersdurchschnitt liegt bei 84 Jahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in der Region derzeit 3,5.

Von Rita Nandy