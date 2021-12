Steinhude

Mit einem Probelauf hat die Stadt am Donnerstag erfolgreich das Wasserspiel auf dem umgebauten Platz an den Steinhuder Strandterrassen getestet. Es stellt ein Schiff mit Mast in der Mitte dar. „Das Wasserspiel wird die Aufenthaltsqualität des Strandterrassenvorplatzes erhöhen und die Ortschaft Steinhude attraktiver machen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Es kostet 120.000 Euro. Bis zum richtigen Start im Frühjahr 2022 hat die Stadt es nach dem Test aber erst einmal wieder winterfest gemacht.

Lesen Sie auch Brüder Hodann und Gastronom Lampe bauen an Strandterrassen in Steinhude

Nach dem zweiten Bauabschnitt hatte es Kritik daran gegeben, dass der Platz nach der Freigabe im Sommer zwischenzeitlich recht kahl war. Jetzt sind neben dem Wasserspiel aber auch noch eine Bühne und Bäume als neue Hingucker dazu gekommen. Die Gastronomen an dem Platz arbeiten aber noch weiterhin an einem Umbau.

Von Sven Sokoll