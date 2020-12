Wunstorf

Die Stadt hat der Region Hannover Plätze in Wunstorf genannt, an denen in diesem Jahr nicht geböllert werden soll. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte in der vergangenen Woche ein landesweites Böllerverbot wegen der Corona-Pandemie gekippt. Daraufhin arbeitet die Regionsverwaltung jetzt an einer neuen Verfügung, in der Plätze und Straßen mit Verboten einzeln aufgeführt werden müssen. Das sind die Plätze, auf denen sonst größere Menschenansammlungen zu erwarten wären.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bestätigte, dass die Stadt schon vor einigen Tagen mit der Polizei gesprochen und dann den Katalog gemeldet hat. Dazu zählen unter anderem die gesamte Fußgängerzone, der Barneplatz, der ZOB und der Bahnhofstunnel sowie in Steinhude der Platz an den Strandterrassen und die Promenade.

„Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass die Feuerwehren zu viele Einsätze haben, bei denen die Helfer sich vielleicht auch noch infizieren“, sagte Eberhardt. Außerdem solle das dazu beitragen, die Krankenhäuser nicht weiter zu überlasten.

Von Sven Sokoll