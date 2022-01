Wunstorf

Auf dem Weg zur einer Stadt, die attraktiver für Fahrradfahrer ist, holt Wunstorf sich Hilfe von außen. Die Verwaltung schlägt dafür vor, der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Niedersachsen und Bremen beizutreten. „Als Mitglied können Kommunen viele Synergien nutzen, sei es bei der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit oder bei Hilfestellungen rund um das Thema Radverkehr“, schreibt sie in ihre Vorlage für die Politik.

In dem Verband kommen Kommunen zusammen, die darauf hinarbeiten, sich vom Land als fahrradfreundlich zertifizieren zu lassen. Dazu untersucht das Verkehrsministerium die Strategie, das Fahrradklima, die Infrastruktur, den Radverkehr auf dem Weg zur Arbeitsstelle und in der Freizeit sowie den Fahrradtourismus. Das Zertifikat ist jeweils auf fünf Jahre befristet.

Runder Tisch arbeitet am Thema

Der Rat hatte 2020 einen Runden Tisch gegründet, der die Arbeit an einem neuen Radverkehrskonzept unterstützen soll. Ein solches Konzept ist eine wichtige Voraussetzung für das Zertifikat. Es darf aber nicht älter als zehn Jahre sein.

Von der Arbeitsgemeinschaft erhofft die Stadt sich jetzt auch einen intensiven Austausch darüber, welche Erfahrungen andere Städte gemacht habe. Außerdem bietet der Verband neben Werbematerial auch mobile Radzählgeräte, die die Mitglieder kostenlos ausleihen können, sowie Fortbildungen in einer Fahrradakademie an. Die Verwaltung muss jetzt auch noch einen festen Fahrradbeauftragten im Rathaus benennen. Am Donnerstag, 20. Januar, wird der Bauausschuss über den Beitritt sprechen.

