Die Stadt hat auf die verschärften Regeln hingewiesen, die wegen der Corona-Pandemie am Himmelfahrtstag, 21. Mai, in Steinhude gelten. Bisher wollte sie vor allem Vatertagsfeierende von anderen Ausflüglern trennen. Jetzt will sie auch gewährleisten, dass die Landesverordnung zum Schutz vor Infektionen eingehalten wird.

Danach müssen Menschen den Abstand von 1,50 Metern von anderen einhalten. Und Ausflüge in Gruppen –wie die klassischen Vatertagstouren – sowie Ansammlungen sind nicht erlaubt. Im Freien können sich mehr als zwei Personen nur treffen, wenn sie nicht mehr als zwei verschiedenen Haushalten angehören. Weil bei schönem Wetter viele Besucher kommen und es in vielen Bereichen Steinhudes dann schnell eng wird, empfiehlt die Stadt, im Ortskern Mund-Nasen-Masken zu tragen.

Wiese an den Strandterrassen ist gesperrt

Die Allgemeinverfügung der Stadt beinhaltet außerdem, dass ab 18 Uhr in ganz Steinhude keine Musik mehr laut auf öffentlichen Flächen erklingen darf. Die Stadt will wieder den Kurpark mit Bauzäunen absperren, erstmals sollen aber auch Feiern auf der Wiese am Strandterrassenparkplatz verhindert werden. So solle verhindert werden, dass sich doch noch feierfreudige Väter und Nichtväter zusammentun.

Die Badeinsel ist offen. Ein Sicherheitsdienst wird aber dafür sorgen, dass niemand alkoholische Getränke und Glasflaschen aller Art auf die Insel nimmt. Dafür sind auch Taschenkontrollen notwendig. Wer schon betrunken wirkt, darf nicht drauf. Damit will die Stadt gemeinsam mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst erreichen, dass friedliche Besucher die Insel an dem Tag ungestört nutzen können.

Von Sven Sokoll