Wunstorf

Die Stadt Wunstorf will an der Stadtschule sowie den Grundschulen in Großenheidorn und Steinhude Hol- und Bringzonen für sogenannte Elterntaxis einrichten. Nur in diesen Zonen dürfen Eltern mit ihren Autos halten, um ihre Kinder zu Schulbeginn aus dem Auto zu lassen und mittags wieder abzuholen. Nach ersten Erfahrungen an zwei Grundschulen hat das die Sicherheit der Kinder direkt vor den Schulen verbessert. „Das funktioniert aber nur, wenn die Kinder den Rest des Weges allein zurücklegen wollen und ihre Eltern ein bisschen erziehen“, sagt Matthias Blume von der Kultur- und Sportabteilung der Stadt.

Gefährliche Situationen für Kinder vermeiden

An der Stadtschule soll die Hol- und Bringzone in den Osterferien auf dem Parkplatz am Nordwall eingerichtet werden, sodass die Schüler nur noch einen kurzen Weg zu Fuß gehen müssen. „Es war ein Wunsch der Eltern und der Schule“, sagt Lehrerin Andrea Rieger. Grund dafür war, dass es in der schmalen Nordstraße zu unübersichtlichen und gefährlichen Verkehrssituationen gekommen ist.

In Großenheidorn soll die Zone auf der Straße Am Bahnhof geschaffen werden. In Steinhude soll es gleich zwei Haltebereiche geben: auf der Straße Unter den Hestern sowie Vor dem Tore. „Wir haben uns mit Elternvertretern, Schulleitung, Planern und Verkehrsabteilung zusammengesetzt und das so besprochen“, sagt Blume. Die Kosten für die Schilder, die die Hol- und Bringzone begrenzen, betragen pro Zone rund 900 Euro.

Parkverbot wird zum Teil missachtet

„Ich halte das für praktisch“, sagt Sandra Schleicher, die vor der Albert-Schweitzer-Schule in der Zone zwischen Zebrastreifen und Bushaltestelle an der Barnestraße auf ihre Tochter wartet. „Problematisch wird es, wenn Eltern mit ihren Autos gegenüber der Hol- und Bringzone parken. Dann kommen Busse oder im Notfall die Feuerwehr nicht mehr durch“, sagt sie. Auf der gegenüberliegende Straßenseite herrscht zwischen 7 und 14 Uhr ein Parkverbot, an das sich nicht alle Eltern halten, wie am Montag zu beobachten war.

Kinder sollten Schulweg alleine gehen

Bei Schleicher ist das Bringen und Holen der Tochter beruflich bedingt. „Mein Mann bringt sie morgens hin, ich fahre mittags gleich vom Büro in Hannover aus zum Abholen“, sagt sie. Ähnlich sieht es bei anderen Müttern aus. Einige Mütter kommen aber auch zu Fuß zur Grundschule, um ihre Kinder abzuholen. „Kinder sollten animiert werden, den Schulweg selbstständig zurückzulegen – auch das letzte Stück“, sagt Kathrin Mudroch-Störmer, Schulleiterin der Oststadtschule.

Sie weise bei allen Elternabenden auf die Wichtigkeit und Richtigkeit der Hol- und Bringzone hin und erkläre den Eltern den Sinn und Zweck. „Es klappt ganz gut und wird angenommen – allerdings beim Bringen besser als beim Abholen“, sagt Mudroch-Störmer. Es sei aber weiterhin Überzeugungsarbeit nötig.

Die erste Hol- und Bringzone wurde im Herbst 2018 an der Oststadtschule auf der Wilhelmstraße eingerichtet, die zweite im August vorigen Jahres an der Albert-Schweitzer-Schule an der Barnestraße.

Von Anke Lütjens