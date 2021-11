In der Wunstorfer Innenstadt ist bei einem Taschendiebstahl ein Schaden von etwa 2700 Euro entstanden. Das Opfer hatte sich am Sonnabend gerade Geld bei der Sparkasse Hannover an der Langen Straße geholt, als der unbekannte Täter in seine Jackentasche griff. Die Polizei sucht Zeugen.