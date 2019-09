Wunstorf

Die Fridays-for-Future-Demonstration in Wunstorf soll kein einmaliges Ereignis bleiben. Nach der Premiere mit mehr als 100 Teilnehmern am Freitag, denken die Veranstalter über eine Fortsetzung Ende Oktober nach. Bis dahin will man versuchen, sich weiter mit den Schülervertretungen zu vernetzen und Schüler geziel...