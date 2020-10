Hannover

Bahnreisende in Richtung Norden und westen müssen derzeit einige Behinderungen in Kauf nehmen. Der Bahnhof in Wunstorf ist seit 9. 20 Uhr voll gesperrt. Der Grund dafür ist der Einsatz eines Notarzts an den Gleisen. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind Verbindungen nach Nienburg, Minden und nach Hannover betroffen. Die Sperrung des Bahnhofs hat Auswirkungen auf den Nah- und den Fernverkehr.

Die Bahn hat inzwischen für den Regional- und den S-Bahn-Verkehr einen Ersatzregelung gefunden. Zwischen Seelze und Haste verkehren derzeit Busse. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet.

Nach Angaben der Bundespolizei hat sich im Wunstorfer Bahnhof eine bislang nicht identifizierte, männliche Person vor einen durchfahrenden ICE geworfen und ist dabei getötet worden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Tobias Morchner