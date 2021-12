Wunstorf

Der Wunstorfer Bauverein stellt sein Wohnprojekt Quartier Nord+ zwischen Sudermannstraße und Neustädter Straße planmäßig im Sommer 2022 fertig. Das hat Vorstand Kathrin Tietz mitgeteilt. „Aufgrund des Einsatzes vieler regionaler Handwerksbetriebe wird der Neubau trotz der Corona-Pandemie und Materialengpässen wie geplant Mitte nächsten Jahres fertig“, sagt sie. Lieferengpässe konnten mit Anpassungen und Umorganisationen im Bauzeitplan zum größten Teil abgefedert werden. Wegen der Corona-Pandemie sei es teilweise zu Preissteigerungen beim Material gekommen.

Drei Wohnungen sind noch frei

Auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal entstehen 30 Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern und vier Mikrodoppelhäusern, die alle schon reserviert waren. Aber wegen kurzfristiger Absagen sind aktuell zwei Mikrohaushälften mit einer Größe von 68 und 76 Quadratmetern wieder frei. Das gilt auch für eine behindertengerechte Zweizimmerwohnung mit 71 Quadratmetern, die noch nicht verbindlich reserviert ist. „Besichtigungen können gern mit dem Bauverein vereinbart werden“, sagt Tietz.

Neuere Wohnungen haben höhere Mieten

Um bezahlbare Mieten zu erreichen, sind auch kleine Zweizimmerwohnungen ab 330 Euro Kaltmiete dabei. Bei den Doppelhaushälften mit ihren vier Zimmern liegt diese bei 1100 Euro. Ein Preisniveau wie sonst 5,60 Euro pro Quadratmeter im Bauvereinsbestand ist bei den Neubauten nicht zu erreichen. „Bei unseren vielen Gebäuden aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren werden die wachsenden Vorgaben auch im Hinblick auf Klimaschutz noch eine ziemliche Herausforderung“, sagt Tietz. Der Bauverein ist mit rund 1100 Wohnungen im Bestand der größte Vermieter in Wunstorf.

So sieht das neue Verwaltungsgebäude des Bauvereins Wunstorf an der Neustädter Straße aus. Quelle: Anke Lütjens

In Wunstorf ist Wohnraum noch bezahlbar

Und wie steht es um die Mieten in Wunstorf und in der Zukunft? Die Mieten der Genossenschaft liegen nach Tietz’ Angaben tendenziell unter dem Niveau des Mietspiegels in der Stadt. Nach Ansicht des Bauvereins gibt es in Wunstorf bezahlbaren Wohnraum. Rund 25 Prozent des Wohnungsbestands des Bauvereins sind öffentlich gefördert. „Es ist aber davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren aufgrund der steigenden Anzahl der Singlehaushalte und des demografischen Wandels der Bedarf an günstigen Wohnungen und vor allem auch kleinen Wohnungen in Wunstorf steigen wird“, so Tietz.

Im Mietspiegel ändern sich die Grundlagen

In diesem Jahr hat die Region Hannover einen neuen Mietspiegel erarbeitet. Die Zahlen sind nicht vollständig vergleichbar, weil die Grundlagen sich verändert haben. Dennoch erkennt die Wunstorfer Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die Politik eine deutliche Tendenz: „In den vergangenen zwei Jahren sind die Mieten in Wunstorf teils erheblich gestiegen.“ Das betrifft vor allem die jüngeren Immobilien. Im Schnitt bedeutet das einen Euro mehr pro Quadratmeter. Jetzt fließen auch die Mieten in den Spiegel ein, die in Ein- oder Zweifamilienhäusern zu zahlen sind. Bisher wurden nur Miethäuser mit mindestens drei Parteien berücksichtigt.

Wunstorfer Bauverein zieht in neues Gebäude

Mit der 11-Millionen-Euro-Investition Quartier Nord+ will die Genossenschaft an die Ursprünge zurückkehren. Für das Verwaltungsgebäude an der Neustädter Straße sind die Zuschnitte noch etwas geändert worden, weil wohl auch künftig ein größerer Teil der Mitarbeiter zumindest zeitweise zu Hause arbeiten will. Außerdem hat der Bauverein dort einen Versammlungsraum eingeplant, damit die Mieter zusammenkommen können.

Bisheriges Verwaltungsgebäude wird vermietet

Die bisherigen Flächen an der Langen Straße werden dann frei. Der Bauverein lässt diese umfassend modernisieren und bietet sie ab Sommer 2023 im Erdgeschoss als Gewerbe und in den oberen Etagen als Mietwohnungen an. Auch der Pavillon des Bauvereins an der Hindenburgstraße soll vermietet werden, weil er nicht ausreichend genutzt werde. „Wir planen mittelfristig auch weitere Neubauprojekte mit Mietwohnungen“, teilt Tietz mit. Außerdem modernisiere der Bauverein seinen Bestand fortlaufend.

Von Anke Lütjens