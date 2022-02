Das Land hat elf neue Regionen in Niedersachsen in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen, den Wunstorfer Antrag für Luthe, Blumenau, Liethe, und Klein Heidorn aber abgelehnt. Die Stadt prüft jetzt, ob sie sich bis zum 1. August für die folgende Förderperiode erneut bewerben will.