Wunstorfer Facebook-Gruppe sammelt Müll am Auedamm

Zwölf Säcke mit Müll und ein Bollerwagen voller Flaschen: Das ist das Ergebnis einer Müllsammelaktion am Sonntag. Dazu hatte die Facebook-Gruppe „Wir sind Wunstorf – gemeinsam sind wir stark“ aufgerufen. Mitglieder der Gruppe treffen sich an jeden ersten Sonntag im Monat an unterschiedlichen Plätzen in Wunstorf, um Müll zu sammeln.

Zwölf Erwachsene und vier Kinder haben sich auf dem Parkplatz Nordwall getroffen. Sie haben am Auedamm Richtung Eisenbahnbrücke und auf der anderen Seite bis zur Stadtschule fleißig Müll gesammelt. Zusätzlich haben Mitglieder an diesem Tag noch einen Sack Müll in der Feldmark am Kaliberg gesammelt. In einer anderen Gruppe war mitgeteilt worden, dass dort ein Haufen Unrat von der Silvesterböllerei herumliegt.

Zwölf Säcke und ein Bollerwagen voller Flaschen sind das Ergebnis der Müllsammelaktion vom Auedamm. Quelle: privat

„Viele Spaziergänger waren positiv überrascht und bedankten sich teilweise bei den fleißigen Müllsammlern“, sagte Carola Ramovic im Namen der Gruppe. Der nächste Sammeltermin steht am Sonntag, 2. Februar, an. Der Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.

