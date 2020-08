Familie Meißner-Müller betreibt im Wunstorfer Ortsteil Luthe eine Imkerei. Hier bietet sie auch einen Bestäubungsservice an. Der Imkerverein rückt mit seiner Schauanlage an der Alten Südaue die Arbeit mit Bienen stärker ins öffentliche Bewusstsein.

Imkerfamilie bietet Bauern Bestäubungsservice an

