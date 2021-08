Wunstorf/Bokeloh

Das Seminar in den Sommerferien ist für viele Konfirmanden aus den Kirchengemeinden Stift, St. Johannes und Bokeloh der Höhepunkt ihrer Konfirmandenzeit. Die neun Hauptkonfirmanden aus Bokeloh sind gerade von ihrem Ferienseminar im fränkischen Altenstein zurückgekehrt. Die Konfirmanden aus der Stiftsgemeinde und aus St. Johannes haben ihr Ferienseminar in der ersten Ferienwoche unter Leitung von Diakonin Tanja Giesecke auf dem Stiftshügel absolviert.

„Beim Abschied gab es sogar Tränen“, sagt Pastor Thomas Gleitz, der das Seminar wegen eines gebrochenen Fußes nicht selbst leiten konnte. Den einen oder anderen Besuch auf dem Stiftshügel ließ er sich aber nicht nehmen. Die Jugendlichen bleiben dieses Mal vor Ort, statt mit den Gleichaltrigen aus Neustadt ins österreichische Wagrain zu reisen. Unter Beachtung aller aktuellen Vorschriften und Regelungen steckten die Ferienseminare voller Begegnungen, Spiel und Spaß und der intensiven Auseinandersetzung mit verschiedenen Glaubensinhalten. Auch kleine Ausflüge in die nähere Umgebung Wunstorfs standen auf dem Programm. Unter anderem haben die Konfis T-Shirts gebatikt. Die Jugendlichen haben auch viel diskutiert, nachgedacht und gemeinsam gesungen. Und sie erlebten nach langer Pause echte Gemeinschaft außerhalb von Videokonferenzen.

Den Hauptkonfirmanden aus Bokeloh gefällt es bei ihrem Ferienseminar in Altenstein. Quelle: privat

Den Bokeloher Konfirmanden hat es in Altenstein richtig gut gefallen, wie sie auf der Homepage der Kirchengemeinde mitteilen. „Nach wunderschönen Taufgottesdiensten von vier Mitkonfirmanden, nach kurzen Nächten, Sport- und Kreativangeboten haben wir Corona, Eltern und Schule mal so richtig hinter uns gelassen“, schreiben sie. In Groß Munzel haben die Konfirmanden am Sonntag, 1. August, einen Heimkehrgottesdienst gefeiert.

Von Anke Lütjens