Wunstorf

Die Wunstorfer Künstlerin Ursula Krämer beteiligt sich am 20. Atelierspaziergang der Region Hannover, der wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben werden musste. Sie öffnet am Sonntag, 14. November, von 11 bis 18 Uhr ihr Atelier in der Langen Straße 70 – Zugang vom Hof aus. Krämer lädt die Besucher ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Es gibt neue Malereien und Collagen zu sehen.

Aus Vertrautem Unerwartetes schaffen

Krämer lässt aus scheinbar vertrauten Dingen, die uns selbstverständlich umgeben, etwas Neues und Unerwartetes entstehen. Gegen die Überfülle der Welt und die permanente visuelle Überfrachtung setzt sie Konzentration und Separation. Als Gast im Atelier ist dieses Mal die Bremer Kollegin Christina Kuhlmann eingeladen. Beide Künstlerinnen sind seit dem Studium freundschaftlich verbunden und haben auch schon gemeinsame Ausstellungskonzepte realisiert.

Kuhlmann gilt als Sammlerin von ornamentalen Erscheinungsbildern. Feinste Brechungen des Musters, gespiegelt auf blankem Metall, treiben die gegenständliche Darstellung auf die Spitze. Als beliebte Aktion gibt es im Atelier wieder die Möglichkeit, Kunst zum kleinen Preis zu erwerben.

Auftakt ist im Schloss Landestrost

Zum 20. Atelierspaziergangs der Region Hannover wird am Freitag, 5. November, um 18 Uhr die Auftaktausstellung im Schloss Landestrost in Neustadt eröffnet. Teilnehmende Künstler und Künstlerinnen des Atelierspaziergangs zeigen Arbeiten unter dem Titel „I’M WALKING - SPAZIERENGEHEN“.

Ursula Krämer ist in Hannover geboren, lebt in Wunstorf und der Landeshauptstadt. Ihr Wunstorfer Atelier betreibt sie seit 1998. Von 1989 bis 1991 absolvierte sie ein Studium der Germanistik an der Leibnitz-Universität Hannover sowie ein Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig. Krämer studierte von 1991 bis 1996 Freie Kunst an der Fachhochschule Hannover. Das Diplom und den Meisterschülerabschluss erlangte sie 1998. Seit 1997 verzeichnet Krämer zahlreiche Gruppen- und Einzelausstellungen.

Von Anke Lütjens