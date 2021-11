Wunstorf

Rund 50 bunte Bilder schmücken derzeit die ehemalige Filiale von Matratzen-Concord an der Wunstorfer Südstraße. Kinder im Alter von vier bis neun Jahren haben sie gemalt, gezeichnet, gedruckt und beklebt. Aufgerufen zu dem Malwettbewerb haben die beiden Initiatorinnen des Wunstorfer Lesefestivals, Nicole Watermann-Ulrich und Florentine Pichon. „Unsere Motivation liegt darin, Kindern das Lesen und die Kreativität näherzubringen, was gerade in dieser einsam machenden Corona-Zeit umso wichtiger geworden ist“, sind sich die beiden Frauen einig.

Corona belastet Kinder und Jugendliche stark

„Gerade Kinder und Jugendliche sind wegen Corona stark belastet und verunsichert. Ihnen fehlen die sozialen Kontakte. Viele kämpfen auch mit psychischen Folgen“, berichtet Watermann-Ulrich auch von ihrer Arbeit bei Ex & Job. Zusammen mit Pichon wollte sie etwas Schönes, positiv Besetztes und die Fantasie Anregendes organisieren. So kamen die beiden Frauen auf die Idee, den Malwettbewerb zum Thema „Bienen und Eulen im Winter“ zu organisieren.

Mädchen druckt und stempelt Buchstaben

Auch Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) zeigte sich ganz begeistert von der Aktion und machte gleich Fotos von den Bildern. „Malen ist eine tolle Art, sich auszudrücken“, sagte er. Lesen sorge für Kino im Kopf, das sei sinnvoller als Fernsehen. Unter den Bildern der Kinder sind auch Werke eines neunjährigen Mädchens mit Behinderung. Malen kann sie nicht, stattdessen hat sie Buchstaben gedruckt und gestempelt. Dank der Sponsoren bekommen alle Kinder einen Preis. Künstlerische Unterstützung bekamen die Macherinnen des Lesefestivals von Linda Gnichwitz. Familien spendeten die Dekoration aus Schneeflocken und Wimpelketten.

Lesen Sie auch Soziales Leseprojekt begeistert das junge Publikum

Inspiration erhielten Watermann-Ulrich und Pichon von den Büchern der Autorinnen Esther Kuhn und Kristina Alexandrovna Miller, in denen Bienen und Eulen im Mittelpunkt stehen. Kuhn und Miller haben schon im Sommer ihre Bücher auf dem Lesefestival auf dem Gelände des Naturerlebnisbads vorgestellt und daraus vorgelesen. „Wichtig ist uns auch unser Ziel, bei den Kindern das Lesen und das Textverständnis zu fördern“, sagte Pichon.

Zur Galerie Bilder zum Thema „Bienen und Eulen im Winter“ haben Kinder aus Wunstorf im Alter von vier bis neun Jahren gemalt. Zu sehen sind sie an den Scheiben der geschlossenen Filiale von Matratzen-Concord.

Organisatorinnen planen weitere Aktionen

Die Bilder sind noch bis Sonntag, 12. Dezember, an den Scheiben des Geschäftshauses zu bewundern. Danach geben die Organisatorinnen die Bilder an die jungen Künstler zurück. Ab Dienstag, 14. Dezember, geben sie den Eltern und Kindern die Termine zur Übergabe per E-Mail und Telefon bekannt. Wegen Corona sollen die Preise im Freien und mit Abstand übergeben werden. Zu sehen sind die Bilder der Kinder auch auf Facebook unter „Lesefestival Wunstorf“ sowie auf Instagram unter „unserlesefestival“. Für nächstes Jahr plant das Wunstorfer Lesefestival weitere Aktionen.

Von Anke Lütjens