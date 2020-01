Wunstorf

Schon 2006 hatte der Rat beschlossen, wie sich das Netz der Straßen nach dem Bau der Nordumgehung verändern soll. Nachdem die Landesbehörde für Straßenbau das Planfeststellungsverfahren dafür abgeschlossen und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das Ergebnis im Wesentlichen bestätigt hat, bringt die Stadtverwaltung das Konzept jetzt noch einmal in die politischen Gremien.

„Mir ist gesagt worden, dass der damalige Beschluss ausreichen würde. Ich möchte aber auch den aktuellen Rat beteiligen“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Zunächst wird am 20. Februar der Bauausschuss darüber diskutieren, dann der Verwaltungsausschuss.

Auch Hochstraße gehört zum Paket

Die Bundesstraße 441 soll künftig ab der Luther Kurve nördlich der Kernstadt und Blumenau verlaufen und in der Nähe der Bahnquerung nach Bokeloh wieder auf die alte Trasse stoßen. Deshalb haben Bund, Land, Region und Stadt schon frühzeitig ausgehandelt, wie sich diese neue Umgehungsstrecke auf die weiteren Straßen auswirken soll.

Die prominenteste Straße, um die sich künftig die Stadt kümmern muss, ist die 1700 Meter lange Hochstraße, die jetzt zur B 441 gehört. Die statischen Probleme, die dort bei einem Gutachten zutage getreten sind, will die Landesbehörde in den nächsten Wochen noch nacharbeiten lassen. „Die Straße wird künftig aber wohl nicht mehr vierspurig sein müssen“, sagte Eberhardt.

L­ 392 wechselt auf Adolf-Oesterheld-Straße

Von der Region übernimmt die Stadt den gesamten Frachtweg (mehr als 2040 Meter), Blumenauer und Hannoversche Straße (insgesamt 1500 Meter) sowie die Nienburger Straße und die Blumenauer Ortsdurchfahrt (2050 Meter). Im Süden gibt es einen Wechsel zwischen Land und Region: Die Kolenfelder Straße wird künftig eine Regionsstraße sein, während die Adolf-Oesterheld-Straße, die Achse durch das Gewerbegebiet, die neue Landesstraße 392 wird.

Um die Straße Am Hohen Holz muss die Stadt sich künftig nicht mehr kümmern, weil dort die B 442 von Süden auf die Umgehung geführt wird. Dafür fällt die Neustädter Straße, die bisher Teil der B 442 war, an die Stadt. Die Fortsetzung der B 442 in Richtung Neustadt wird dann künftig über die bisherige K 333 durch Liethe verlaufen.

Behörden wollen weiteres Vorgehen besprechen

Das Oberverwaltungsgericht hatte im Bereich des Vogelschutzes einige Nachbesserungen verlangt. In einem Behördentermin im Februar soll besprochen werden, wie das in den Plänen umgesetzt werden kann. „Wir wollen natürlich wissen, wie und wann es weitergeht“, sagte Eberhardt.

Der Blumenauer Landwirt Rudolf Speckhan hat Beschwerde dagegen eingelegt, dass die Lüneburger Richter eine Revision nicht zugelassen haben. Mit der Begründung, dass das Gericht einige entscheidende Untersuchungen nicht gewürdigt hat, will er die Sache vor das Bundesverwaltungsgericht bringen.

