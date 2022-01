Wunstorf

Solch einen Einstieg auf eine neue Stelle kann man sich nur wünschen: Mit einem einstimmigen Votum, vielen netten Worten, Blumen und Geschenken haben Wunstorfs Ratsmitglieder die neue Erste Stadträtin Wiebke Schaffert-Weiland am Mittwoch im Amt begrüßt. Die 56-Jährige aus Laatzen hatte sowohl Verwaltungsspitze als auch Vertreter der Ratsmehrheit aus CDU und SPD in Vorstellungsrunden klar für sich eingenommen. Zum 15. Februar wird die Wahlbeamtin ihr Amt antreten, sie ist für acht Jahre gewählt.

Wunstorfs neue erste Stadträtin setzt sich gegen neun Mitbewerber durch

„Frau Schaffert-Weiland hat eine überdurchschnittliche juristische Qualifikation, hat 25 Jahre Berufserfahrung, und sie hat im Bereich öffentliche Ordnung der Stadt Hannover zuletzt mehr als 200 Mitarbeitende verantwortet“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD), der vor seiner Wahl selbst Erster Stadtrat in Wunstorf war.

Mit Projektsteuerung kenne sich die Bewerberin ebenso aus wie im Umgang mit politischen Gremien. Sie habe sich gegen neun Mitbewerberinnen und -bewerber durchgesetzt, von denen vier zu Vorstellungsgesprächen eingeladen waren, sagte Piellusch.

Fraktionssprecher Ehlerding: „Hören Sie ruhig auf die Ratsleute“

SPD-Fraktionssprecher Martin Ehlerding sagte, die Bewerberin bringe Führungserfahrungen und Fachkenntnis mit – und sie habe in den Gesprächen deutlich gemacht, dass sie sich mit Wunstorf und seinen Themen wirklich auseinandergesetzt habe. „Sie wollen gestalten – das ist genau unser Motto“, sagte Ehlerding.

In den Gesprächen habe sich Schaffert-Weiland freundlich und offen, aber auch bestimmt gezeigt. „Ich kann Ihnen raten, ab und zu die Verwaltungsbrille abzusetzen – hören Sie ruhig auf uns Ratsleute“, gab Ehlerding der Bewerberin mit. Er rief die anderen Mitglieder des Rates zu einem „geschlossenen Votum zum Wohl unserer Stadt“ auf. Den Gefallen taten ihm die Kolleginnen und Kollegen bei der anschließenden Wahl offenbar gern.

Wiebke Schaffert-Weiland will von Laatzen nach Wunstorf ziehen

Im neuen Amt wird Schaffert-Weiland neben Ordnung und Sozialem auch viel mit Wunstorfs Schulen zu tun haben – diesen Bereich habe sie bisher nur von der Ordnungsseite bearbeitet, sagte sie am Rand der Sitzung. „Wir sind zum Beispiel zuständig wenn Schülerinnen und Schüler die Anwesenheitspflicht verletzen.“

Zuletzt habe man angesichts der Pandemie das Regelwerk anpassen müssen: „Unter diesen Voraussetzungen muss man manche Fälle anders handhaben.“ Sie freue sich auf die neuen Aufgaben.

Informationen aus der Schule kann die neue Erste Stadträtin künftig wohl auch aus erster Hand bekommen: Ihr 13-jähriger Sohn Elias und ihr Lebensgefährte Jörg Nickel begleiteten sie zur Ratssitzung – der Zuschauerraum war gut besetzt. Gemeinsam sei man bereits auf Suche nach einem passenden Haus in Wunstorf, berichtete Schaffert-Weiland, die bisher in Laatzen lebt. Lebensgefährte Nickel ist in Wunstorf bereits bekannt: Er ist Leiter des Posaunenchors Großenheidorn.

Von Kathrin Götze