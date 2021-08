Steinhude

Der Wunstorfer Shantychor singt am Sonntag, 15. August, nach einer längeren Pause wieder bei einem Hafenfrühstück von 9 bis 12 Uhr an den Steinhuder Strandterrassen, Meerstraße 2. Statt eines Büfetts serviert die Gaststätte das Frühstück wegen der Pandemie dieses Mal am Tisch im Wintergarten oder auf der Terrasse. Sie bittet dafür auch um Anmeldungen unter Telefon (0 50 33) 5000.

Von Sven Sokoll