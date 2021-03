Mit Stand von Dienstag, 16. März, gehört Wunstorf nicht mehr zu den Hotspot-Kommunen in der Region. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert – also die Zahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt aktuell bei 158,8. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsamtes hervor. Der Wert war von 99,6 am Dienstag voriger Woche auf 170 am Montag dieser Woche gestiegen. Die höchsten Werte haben derzeit Uetze (262 ) und Burgdorf (225). Der entscheidende Wert, der Durchschnitt in der gesamten Region, lag am Dienstag bei 117,7. Diese Zahl ist etwa für die in der Corona-Verordnung vorgesehenen Lockerungen und Öffnungen maßgeblich.

Aktuell sind 108 Menschen in Wunstorf als infiziert registriert. Vor einer Woche waren es 78. Das Gesundheitsamt der Region weiß aus der Nachverfolgung von Kontakten, dass es in Wunstorf keine Hotspots gibt. „Das Infektionsgeschehen spielt sich in Familien und Nachbarschaften ab“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Infektionsherde in Firmen gebe es nicht. In drei Kitas sind vier Fälle gemeldet, in zwei Schulen fünf Fälle, in zwei Pflegeheimen drei Fälle.