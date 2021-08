Wunstorf

Das Wunstorfer Wirtschaftswochenende (WuWiWo) fällt in diesen Jahr coronabedingt kleiner als gewohnt aus. Die Agentur Kontor 3 sowie die Aussteller freuen sich dennoch, dass die Wirtschaftsschau am Wochenende, 4. und 5. September, auf dem Festplatz In den Ellern möglich ist. Es herrsche eine Art Aufbruchstimmung, sagt Anke Thies von Kontor 3. Sie verspricht: „Das WuWiWo findet statt, komme was da wolle.“ Dafür sind die Planungen so flexibel gestaltet, dass auf mögliche neue Hygieneauflagen auch noch kurzfristig reagiert werden könne.

Hilfsorganisationen und Autohäuser bauen Stände draußen auf

55 Aussteller präsentieren ihre Angebote im Zelt und im Außenbereich. Zwei bis drei Stände sind noch frei. Die Autohäuser können erstmals den neuen, asphaltierten Parkplatz nutzen. Auf dem Grünstreifen bauen Bundeswehr und Hilfsorganisationen ihre Stände auf. Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater informieren gemeinsam mit der Polizei Senioren unter anderem über Schutz vor Diebstahl und Betrug. Wer möchte, kann eine Runde auf dem Karussell drehen oder Bungeejumpen. Das DRK stellt einen Menschenkicker auf. An drei Ständen erhalten die Besucherinnen und Besucher Bratwurst, Streetfood sowie Kaffee und Kuchen.

Keine offizielle Eröffnung

Im Zelt sind Baufirmen, Dienstleister, Klimaschutzagentur, Wasserverband, der Sozialverband Deutschland sowie die Johanniter vertreten. Ein Sicherheitsdienst regle den Zutritt für Geimpfte, Genesene oder Getestete am Eingang, sagt Manfred Henze von Kontor 3. Eine offizielle Eröffnung mit Rundgang werde es in diesem Jahr nicht geben, ergänzt Anke Thies.

Von Rita Nandy