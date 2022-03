Wunstorf

Fast 3000 Kilometer in 48 Stunden: Diese Strecke legte Yassir Niehus mit dem von ihm organisierten Hilfskonvoi zurück. Er war am Sonntag, 13. März, mit drei Sprintern und fünf Arbeitskollegen zur slowakisch-ukrainischen Grenze gestartet. Weitere Unterstützung kam aus Hamburg. Möglich sei dies nur durch die gute Planung des Vereins Mission Lifeline gewesen, berichtet der Wunstorfer. Eigentlich rettet die Hilfsorganisation mit Sitz in Dresden Menschen, die bei ihrer Flucht über das Mittelmeer in Seenot geraten.

Betriebsleiter darf Firmenfahrzeuge für Hilfskonvoi nutzen

Doch nun rief sie auf Instagram Privatleute dazu auf, Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland zu bringen. „Ich fand die Sache gut“, sagt Niehus. Der Betriebsleiter von European Van Service aus Hannover suchte nach einer Gelegenheit, die Firmenfahrzeuge einzusetzen. Fest stand aber auch: „Ich wollte nicht unkontrolliert helfen.“ Die ersten Nachrichten waren bereits zu hören, dass Helfende auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze plötzlich selbst in Not gerieten.

Hilfskonvoi: Yassir Niehus (vorne) aus Wunstorf und das gesamte Helferteam. Quelle: privat

Mission Lifeline: Fahrer und Geflüchtete sollen sicher ankommen

Kurzerhand schrieb er Mission Lifeline an und war sofort überzeugt, den richtigen Partner gefunden zu haben. Die Vereinsmitglieder wiesen beispielsweise gleich darauf hin, dass Fahrzeuge am besten mit zwei Fahrern zu besetzen sind. Für sie habe eindeutig die Sicherheit der Fahrten im Vordergrund gestanden, erzählt der Wunstorfer. Mission Lifeline hätte sogar, falls erforderlich, eine Übernachtung finanziert. Doch dieses Angebot brauchten die Helfer nicht anzunehmen. Ein Arbeitskollege aus der Slowakei organisierte eine private Unterbringung. Ausgeschlafen machten sie sich am Montagmorgen auf den Weg zur Grenze. Dort wurden sie bereits erwartet. 33 Personen, davon ein Kind mit Rollstuhl, konnten sie mit nach Deutschland nehmen.

Familien erhalten Proviant und Drogeriegutscheine

Für die Mitfahrenden aus der Ukraine hatten sie eine Kiste mit Getränken, frischem Obst, Hygieneartikeln, Müsliriegeln und Powerbanks an Bord. Niehus’ Freundeskreis spendete zudem Gutscheine für Drogeriemärkte im Wert von 750 Euro. So könne sich jeder das besorgen, was er gerne hätte. Das fand er besser als Sachspenden. Die Großmütter hätten sich sofort auf das Obst gestürzt. Für die Kinder sei es wichtiger gewesen, ihre Handys mithilfe der Powerbanks wieder aufzuladen, berichtet der 32-Jährige. Die erste Pause hätten sie bereits nach einer halben Stunde eingelegt. Um Vertrauen zu schaffen. Denn nicht alle Familien konnten gemeinsam in einem Auto untergebracht werden.

Hilfskonvoi: Eine Kiste mit Getränken und frischem Obst steht in jedem Fahrzeug für die Geflüchteten bereit. Quelle: privat

Mitfahrende schlafen entspannt ein

Schnell löste sich die Anspannung. Auf dem Rasthof in Polen hätte ein Kind zu singen und tanzen angefangen. Auf der Weiterfahrt schliefen die ersten bereits nach einer halben Stunde ein. Eine tagelange Flucht lag hinter ihnen. Sie staunten daher, dass sie schon so schnell ihr Ziel erreichen sollten, berichtet Niehus. Für Großmutter, Mutter und das mobilitätseingeschränkte Kind endete die Fahrt in Chemnitz. Weitere Familien kamen bei Privatpersonen in Hannover, Hamburg, Buxtehude und Hildesheim unter.

Notrufnummern blinken über polnischen Autobahnen auf

Die Fahrt hat bleibende Erinnerungen hinterlassen. Solidarität war überall spürbar. So seien sie beispielsweise von Italienern überholt worden, die fröhlich hupten. „Wo zwei/drei Fahrzeuge im Konvoi fuhren, war klar. Sie haben die gleiche Mission.“ Da war eine Kolonne mit Feuerwehrfahrzeugen aus Frankreich. Andere kamen aus Spanien und Portugal. Und in Polen blinkten überall über den Autobahnen Notrufnummern für Autofahrende aus der Ukraine auf, wo sonst Verkehrshinweise stehen. Yassir Niehus’ Fazit: „Man konnte, mit wenig, viel machen.“

Wunstorfer plant zweiten Konvoi

Kaum zurück, wäre er gerne sofort wieder ins Fahrzeug gestiegen. Doch aufgrund krimineller Schlepper seien Transporte von Geflüchteten erst einmal gestoppt. „Die Organisation ist jetzt vorsichtig“, sagt Niehus. Vielleicht würden zukünftig polizeiliche Führungszeugnisse benötigt. Die Zeit nutzt der gelernte Kfz-Mechatroniker erst einmal, um die Kosten zu überschlagen. Allein für Benzin und Mautgebühren zahlten die Helfer 1000 Euro pro Fahrzeug aus der eigenen Tasche. Das könnten die Helfenden zukünftig nicht allein stemmen. Auch soll es für Geflüchtete wieder Drogeriegutscheine geben. Wer ihn unterstützen möchte, erreicht Yassir Niehus per Mail unter niehus@evs-deutschland.de. Er freue sich auch über Tankgutscheine. Die möchte er aber nur annehmen, wenn feststeht, dass es mit der nächsten Fahrt auch tatsächlich klappt.