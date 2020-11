Wunstorf

Die Spendenbereitschaft der Wunstorfer ist beeindruckend. Mehrere Aktionen für den guten Zweck starten in der Vorweihnachtszeit. Wir geben eine Übersicht.

Hilfe für Familien

Nicole Waterman-Ulrich erhielt so viel Zuspruch für „Familien helfen Familien“, dass die Spenden auch noch für ein weiteres Projekt reichen. Die Lutherin hatte vor 14 Tagen um Unterstützung für acht Familien gebeten. Schnell stapelten sich Spiele, Bücher, Kleidung, Wickelauflage und Stillkissen bei ihr. Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern hätte sie sich früher auch ein wenig Unterstützung gewünscht. „Ich kenne die Problematik“, sagt sie.

Kostenlose Geschenke im Zelt

Was Waterman-Ulrich nicht benötigt, reicht sie an die Facebook-Gruppe Wir sind Wunstorf – Gemeinsam sind wir stark weiter. Die Administratoren, das Ehepaar Ramović, stellen ab dem ersten Advent ein Zelt auf ihrem Grundstück, In der Ilschen 11, mit Spenden für Groß und Klein auf. Die Auswahl unter anderem an Spielwaren, Bücher, Kleidung ist groß. Das Zelt ist täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Jeder darf sich kostenlos bedienen. Wer kann, gibt einen kleinen Obulus für den guten Zweck. Es werden auch noch Spenden angenommen. Diese kommen zunächst in Quarantäne, bevor sie im Zelt erhältlich sind.

Marktkauf unterstützt Spendenaktion

Die Administratoren der Facebook-Gruppe, zu der auch Nicole Battermann gehört, haben auch zwei Geschenkeboxen mit Spielwaren für sieben Kinder beim Marktkauf gepackt. Dort können sich Kunden bedienen und die gekauften Artikel entweder an der Info des Supermarktes oder bei Familie Ramović abgeben. Die Aktion findet auch bei der Marktleitung Zuspruch. „Ich bin begeistert, wenn man sich ehrenamtlich so für Hilfsbedürftige engagiert – Respekt“, sagt Marktleiterin Maria Mercé. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Sören Barthold wird sie weitere Geschenke beisteuern.

Facebook-Gruppe sammelt Wichtelpäckchen

Die Facebook-Gruppe Mein Wunstorf sammelt Päckchen für die Bewohner der Seniorenresidenz Am Kirschgarten sowie die Seniorenwohngemeinschaft in Luthe. Die Wichtelpakete im Wert von rund 10 Euro können im Bastelladen von Petra Sommer an der Langen Straße abgegeben sowie bei Friedlies Reschke, Wilhelmstraße 40, vor die Bürotür gestellt werden. In diesem Jahr dürfen keine selbstgebackenen Kekse hinein. Aber die Senioren freuen sich sicherlich über etwas Selbstgebasteltes, zartschmelzende Schokolade ohne Nüsse oder Krokant oder pH-neutrale Hygieneartikel.

Die Gründerin der Handarbeitsgruppe der Stiftskirchengemeinde Heike Schulze übergibt gestrickte Socken, die in der Sonnenapotheke von Rüdiger Heß-Eichenberg gegen Spende erhältlich sind. Quelle: privat

Handarbeitsgruppe strickt Socken für Kurze Wege

Bei der Handarbeitsgruppe der Stiftskirchengemeinde klapperten in den vergangenen Monaten kräftig die Stricknadeln. Die sieben Frauen fertigten 75 Sockenpaare in den Größen 16/17 bis 47 in unterschiedlichsten Farben und Mustern an. Diese sind gegen eine Spende in der Sonnenapotheke, An der Johanneskirche 2, ab Montag, 30. November, erhältlich. Der Erlös sei für das Projekt Kurze Wege bestimmt, sagt die Gründerin der Handarbeitsgruppe, Heike Schulze. Wollspenden könnten im Gemeindehaus der Stiftskirche abgegeben werden. Daraus fertigen die Frauen für jeden Täufling Mütze und Socken. „Damit er wohlbehütet und mit warmen Füßen ins Leben starten kann“, sagt Schulze.

HAZ-Weihnachtshilfe unterstützt Menschen vor Ort

Seit 1975 unterstützt auch die HAZ-Weihnachtshilfe vor Ort jene Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in Not sind. Dank der Spenden von Leserinnen und Lesern, Unternehmen, Vereinen und Organisationen gelingt es jährlich, in rund 2000 Fällen zu helfen. Es muss ein Antrag gestellt werden, der sorgfältig geprüft wird. Damit soll Missbrauch verhindert werden und jeder Cent dort ankommen, wo er tatsächlich benötigt wird. Weitere Infos unter www.weihnachtshilfe.de.

Johanniter-Weihnachtstrucker fahren nach Osteuropa

Die Johanniter-Weihnachtstrucker starten vor Weihnachten wieder in Richtung Osteuropa. Für die Pakete sammeln sie Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel. Sie sollten ein Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), zwei Kilogramm Zucker, drei Kilogramm Mehl, ein Kilogramm Reis, ein Kilogramm Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitaminbrausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zweimal Duschgel, einmal Handcreme, zwei Zahnbürsten sowie zwei Tuben Zahnpasta enthalten. Die Pakete können unter anderem beim Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer, Düendorfer Weg 9a, abgegeben werden. Weitere Sammelstellen und Informationen unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.

Von Rita Nandy