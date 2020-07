Wunstorf

Am Sonntag heißt es Daumen drücken: Bei der NDR-Show „Bingo!“ am 12. Juli spielt die Wunstorferin Erika Kühl ab 17 Uhr live um 104.000 Euro. Eine Gewinnchance besitzt auch ihr Kontrahent, ein Kandidat aus Zeven (Landkreis Rotenburg). In zwei Spielrunden entscheidet sich, wer besser schätzt, tippt, erkennt oder mehr Wissen und Glück besitzt. Kommt die 70-Jährige ins Finale, spielt sie um das „Süße Glück“. Dann warten wenigstens 2000 Euro und bestenfalls die Höchstsumme auf sie.

NDR strahlt seit 22 Jahren Bingo-Sendung aus

„Bingo! – die Umweltlotterie“ läuft seit mehr als 22 Jahren jeden Sonntag live im NDR-Fernsehen. Sie habe bereits 190 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Bingobär“ Michael Thürnau und seine Kollegin Jule Gölsdorf präsentieren die Fernsehsendung.

Von Rita Nandy