Die Corona-Pandemie hat auch die Standortbestimmung von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt stark geprägt. In seinem Grußwort zu Weihnachten und dem Jahreswechsel hat er geschrieben: „Als zu Beginn des Jahres die Einführung der Bon-Pflicht unter anderem für den Kauf von Brötchen unsere größte Sorge war, ahnte noch niemand, dass man sich zum Ende des Jahres erstaunt fragen wird: ,Was, das war auch in diesem Jahr?‘“

Corona habe dann alles überlagert, auch in Wunstorf mussten Veranstaltungen abgesagt werden, Geschäfte und Restaurants schlossen und das kulturelle Leben kam größtenteils zum Erliegen. „Noch schlimmer ist dabei die Angst, die die Pandemie in vielen von uns auslöst.“ Unternehmen sind in existenzielle Probleme gekommen, Beschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite stünden auch immer wieder Menschen, die in ihrem Beruf bis an die Grenzen arbeiten müssen.

Der Zusammenhalt ist da

„Neben all diesen Ängsten hat die Pandemie aber auch gezeigt, dass es den oft vermissten Zusammenhalt in unserer heutigen Gesellschaft sehr wohl noch gibt“, betont der Bürgermeister. Die Krise sei auch nur gemeinsam zu besiegen. Er kritisiert gleichzeitig, dass einige versuchten, die Ängste als Nährboden für ihre Ideologien zu nutzen.

Eberhardt betont, dass sich auch über Corona hinaus in Wunstorf 2020 einiges getan hat. In Bokeloh konnte „mithilfe einer sehr engagierten Dorfgemeinschaft“ der Dorfladen eröffnen. In Steinhude ist der Platz an den Strandterrassen weitgehend fertig, während die Besucher Wunstorfs jetzt neue Parkplätze nutzen können. Außerdem hat die Stadt das Handyparken eingeführt.

Vor allem in Wunstorf und Steinhude werde sich in den nächsten Jahren weiter viel wandeln. Als Vorbote nannte er das Experiment, mit dem die Stadt im nächsten Jahr neue Verkehrslösungen für den Touristenort ausprobieren will.

Große Pläne bestehen für 2021

Da die Corona-Pandemie auch 2021 alles noch weiter begleitet, sagt Eberhardt: „Wie es im nächsten Jahr ansonsten weitergehen wird, das kann heute niemand sagen.“ Große Pläne bestehen aber auf jeden Fall, so feiert die Stadt das Stiftskirchenjubiläum und Eberhardt bemüht sich darum, die NDR-Landpartie doch noch nach Steinhude zu holen.

Die Kommunalwahlen werden mit sich bringen, dass auch seine Amtszeit als Bürgermeister endet. „Das letzte Jahr hatte ich mir auf jeden Fall ganz anders vorgestellt. Aber da geht es mir sicherlich wie jedem von Ihnen“, sagt Rolf-Axel Eberhardt, bevor er seinen Mitbürgern besinnliche Festtage und Gesundheit und Wohlergehen für das Jahr 2021 wünscht.

