Wunstorfs Gleichstellungsbeauftragte lädt zu Politik und Kabarett ein

Wunstorf

Politik und Kabarett: Zu einem Abend mit diesen beiden Komponenten lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wunstorf, Marija Vorona, Frauen für Montag, 6. September, ein. Die Veranstaltung unter dem Motto „Stell dir vor, es ist Wahl, und keine geht hin“ beginnt um 18.30 Uhr. Anders als zunächst geplant wird das Stadttheater der Schauplatz sein.

Kandidatinnen für Wahlen stellen sich vor

Es gibt immer noch keine Parität in der Kommunalpolitik. Vorona möchte dazu beitragen, den Anteil von Frauen in der Politik zu erhöhen. „Gerade deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele Wahlberechtigte die Kandidatinnen für die Kommunalwahlen noch besser kennenlernen“, schreibt die Gleichstellungsbeauftragte. An diesem Tag haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, einige Kandidatinnen für politische Ämter aus Wunstorf zu begegnen. Sie stellen sich persönlich vor, berichten, warum sie sich kommunalpolitisch engagieren möchten und was sie sich vorgenommen haben.

Frauen werden in der Politik gebraucht

Begleitet wird der Abend von Kabarettistin Marlies Blume, der zum Thema Mann und Frau eigentlich nur eines einfällt. „Wir sind genau gleich, nur ein bisschen anders. Deswegen müssen wir uns gegenseitig befruchten – und eben nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes. Schon lange ist bewiesen: Gemischte Teams sind erfolgreicher. Daraus folgt: Wir dürfen die Männer in der Politik nicht allein lassen! Wir werden dringend gebraucht!“

Genauere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Wunstorf. Plätze sind begrenzt und eine Anmeldung ist bis Freitag, 27. August mit Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an marija.vorona@wunstorf.de oder an melanie.tengler@wunstorf.de erforderlich. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens