Wunstorf

Die Grünen in Wunstorf fordern mehr Engagement für den Radverkehr in der Stadt. Dabei mahnen sie auch den Runden Tisch Radverkehr an, der ihrer Ansicht nach schnellstens als Onlineveranstaltung tagen sollte. Bereits im September 2019 hatte der Bauausschuss nach Angaben des Grünen-Vorsitzenden Dustin Meschenmoser die Einrichtung beschlossen, bisher hat es aber noch kein Auftakttreffen gegeben.

Stadt soll Räumung der Radwege übernehmen

„Bedingt durch den starken Schneefall in der vorigen Woche wird die Dringlichkeit zur Verbesserung der Radverkehrssituation in Wunstorf deutlich. Die Stadt übernimmt die Reinigung der Fahrbahn und hat das in den vergangenen Tagen sehr gut bewältigt. Dafür danken wir allen Beteiligten“, teilt Meschenmoser mit. Allerdings werde der Schnee von den Straßen nur auf die Seitenstreifen und damit auf die Radwege geschoben. Diese Reinigung müssen die Anwohner laut Straßenreinigungsverordnung der Stadt selbst übernehmen.

„Um ein gefahrloses Radfahren auch im Winter zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass diese Aufgabe wieder an die Stadt zurückfällt“, sagt Meschenmoser. Sie müsse dafür Sorge tragen, dass Radwege und Radfahrstreifen sicher befahrbar sind. „Hier muss ein Umdenken weg vom Autoverkehr hin zum Radfahrverkehr stattfinden“, schreibt der Vorsitzende. Letzterer dürfe nicht nur als Sommervergnügen und Freizeitbeschäftigung gesehen werden, sondern als gleichberechtigtes Verkehrsmittel zu jeder Jahreszeit. „Nur so kann die Verkehrswende gelingen“, betont Meschenmoser.

Von Anke Lütjens