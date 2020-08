Kolenfeld

Ein Teil der Einwohner von Wunstorf-Kolenfeld muss in der Nacht zu Dienstag, 11. August, auf eine Trinkwasserversorgung verzichten. Der zuständige Wasserverband Garbsen-Neustadt hat bereits am Montag dieser Woche mit den Arbeiten dafür begonnen, an insgesamt sieben Knotenpunkten ihres Leitungsnetzes die sogenannten Schieberkreuze zu erneuern. Sie befinden sich nach Angaben des Verbands im Beekefeldsweg, in der Schwalenbergstraße und im Mühlenweg.

Einmal muss der Verband für den Einbau die Wasserversorgung ganz unterbrechen und tut das wegen der gegenwärtigen Hitze entgegen der ersten Planung jetzt nachts. Alle Kolenfelder Haushalte nördlich der Schwalenbergstraße haben ab Montag, 10. August, 21 Uhr, kein Wasser mehr in der Leitung. Gegen 5 Uhr am nächsten Morgen soll das Wasser wieder fließen. Seit Juni hatte der Verband im Mühlenweg bereits 500 Meter neue Leitungen verlegt. Bis zum Jahresende will er in Kolenfeld auch noch weitere alte Schieberkreuze erneuern.

Von Sven Sokoll