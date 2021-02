Wunstorfs Ortsbürgermeister lädt zu Onlinesprechstunde ein

Wunstorf

Der Wunstorfer Ortsbürgermeister, Thomas Silbermann, bietet ab sofort Onlinesprechstunden für alle Wunstorfer Bürger der Kernstadt an. Jeden ersten Donnerstag im Monat steht er für Fragen, Anregungen, Hinweise oder einfach nur ein Gespräch zur Verfügung.

Gerade wegen Corona haben viele Sorgen

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es nach Ansicht Silbermanns viele Sorgen, Probleme und Fragen, die bewegen. Dazu gibt es jetzt die Gelegenheit, mit dem Ortsbürgermeister direkt in den Austausch zu kommen. „Erreichbarkeit von Politikern vor Ort ist gerade in dieser für uns alle besonderer Zeit von großer Bedeutung“, sagt Silbermann zu seinem neuen Angebot.

Anmeldung ist erforderlich

Interessierte können sich per E-Mail an OB_Silbermann@web.de anmelden. Dann bekommen sie einen Termin für die nächste Onlinesprechstunde mitgeteilt. Anmeldungen sind außerdem unter Telefon (0177) 8585500 möglich. Die erste Onlinesprechstunde ist am Donnerstag, 11. Februar, ab 18 Uhr vorgesehen. Der Ortsbürgermeister freut sich auf anregende Gespräche.

Von Anke Lütjens