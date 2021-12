Wunstorf

Nach den ersten trüben Tagen mit der neuen 2G-plus-Regel scheint sich der Betrieb auf dem Weihnachtsmarkt Wunstorf langsam wieder einzuspielen. Nach dem Wochenende haben sich die meisten Anbieter durchgerungen, doch auf dem Platz vor der Stadtkirche zu bleiben. Der Weihnachtsmarkt öffnet weiterhin täglich, 11 bis 20 Uhr.

Weiter ohne Pizza, Punsch und Puffer

Nach Einführung der 2G-plus-Regel waren in der vergangenen Woche die Besucherzahlen stark eingebrochen. So schlimm, dass mehrere Anbieter darüber nachdachten, vorzeitig das Feld zu räumen. Einige haben das tatsächlich getan: „Drei haben aufgehört: Pizza, Punsch und Puffer“, sagt Albert Dormeier, der selbst einen Glühweinstand und das Karussell betreut. Der erfahrene Schausteller hat den Wunstorfer Weihnachtsmarkt von Anfang an begleitet, wie er betont – „da gibt man nicht so leicht auf“, sagt er.

Zugang ist umgestaltet

Dormeier hat auch mit Christoph Rüther von der Werbegemeinschaft besprochen, dass die zuvor errichtete Barriere aus Tannenbäumen am Eingang vielleicht etwas abweisend wirken könnte. Nun ist der Zugang umgestaltet, stattdessen stehen Tische dort, alles wirkt offener. Und auch die neue Regelung, dass eine Boosterimpfung den frischen Corona-Test ersetzt, ist inzwischen in Kraft getreten: Zahlreiche Besucher halten dem Sicherheitsmann nun ihren frisch bestempelten Impfpass vor, um einzutreten. „Wir sind froh, dass es so weiter läuft“, sagt Rüther, und Dormann nickt dazu.

Von Kathrin Götze