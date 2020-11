Luthe

Die Durchfahrt auf den Bürgermeister-Ohlendorf-Weg in Richtung Friedhof ist auf der Kreuzung mit der Straße Die Rehre gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Die Stadt Wunstorf setzt die Erneuerung der Kanalisation an dieser Stelle fort. Sie lässt von der Firma Lübkemann Tiefbau aus Landesbergen die veralteten Mischwasserkanäle gegen getrennte Rohre für Schmutz- und Regenwasser austauschen. Die Arbeiten sollen nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten betragen 800.000 Euro.

Arbeiten laufen weiter

Außerdem müssen wegen der Verlegung der neuen Leitungen eine Gas- und eine Wasserleitung im Kreuzungsbereich umgelegt werden. Da es sich bei der Gasleitung um keine Ringleitung handelt, hat sich der Bau kurzfristig verzögert. „Das Personal und das Material mussten erst geordert werden“, sagt Stockum. Bürger haben sich schon an die Stadt gewandt, weil sie einige Tage keine Arbeiter auf der Baustelle gesehen haben. Seit dem 9. November laufen die Arbeiten wieder.

Länge des Abschnitt beträgt 500 Meter

Die Länge der Strecke, an der die Leitungen verlegt werden, beträgt 500 Meter. Die Leitungen binden den Bürgermeister-Ohlendorf-Weg an die alte Pumpstation an. Von dort gelangt das Abwasser dann zum Klärwerk. Die Nutzung der bei den Luthern beliebten Strecke ist nur eingeschränkt möglich. Tatsächliche meldete sich ein Bürger per E-Mail an die Stadt, weil er durch die Baustelle seinen Freizeitwert gemindert sieht.

