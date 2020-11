Wunstorf

Mit einer neuen Tagesstätte will die Ex + Job Arbeit und Freizeit GmbH Suchtkranken dabei helfen, eine Tagesstruktur zu erarbeiten. Darüber hinaus können Interessierte mit ihren Werkaufträgen die im Juli eröffnete Einrichtung an der Adolph-Brosang-Straße 18 unterstützen.

Schon seit einigen Jahren baut Ex + Job die Räume neben ihrem Möbelmarkt Icks Plus an der Südseite des Bahnhofs um. Jetzt hat ein Zuschuss der „Aktion Mensch“ dabei geholfen, dass die Tagesstätte fertiggestellt werden konnte. 110.000 Euro hat der soziale Dienstleister dafür bekommen. Arbeit und Beschäftigung sollen chronisch Suchtkranken und Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen im Alltag stabilisieren.

Denn ein geregelter Tagesablauf kann dabei helfen, dass sie anschließend wieder eine reguläre Berufstätigkeit ausüben können. Neben der Arbeit gehört in der Tagesstätte auch zum Programm, gemeinsam gesunde Mahlzeiten zu kochen. Das soll den Teilnehmern nicht nur eine bessere Lebensqualität geben, sondern auch verhindern, dass sie ihre Zeit in Kliniken verbringen müssen. Das Sozialgesetzbuch regelt die Finanzierung und die Mitarbeiter helfen den Betroffenen dabei, bei der zuständigen Stelle für die Eingliederungshilfe die Kostenübernahme zu beantragen.

Corona verhindert Eröffnungsfeier

„Wir wollen eine wertschätzende Atmosphäre ohne Stigmatisierungen schaffen, die zur Steigerung des Selbstwertgefühls unserer Teilnehmer beitragen soll“, beschreibt Geschäftsführer Lars Hansen das Ziel der Tagesstätte. Er ist etwas enttäuscht, dass Ex + Job wegen der Corona-Pandemie auf eine Eröffnungsfeier verzichten muss. Und auch auf den Betrieb wirkt sich Covid-19 aus, da alle Beteiligten die Regeln zum Schutz vor Infektionen befolgen müssen.

So ist derzeit etwa das gemeinsame Essen nicht möglich, wie auch gemeinsame Ausflüge, die aus den Überschüssen finanziert werden. Dabei hat die „Aktion Mensch“ dafür auch einen Sprinter gefördert. Ex + Job hat außerdem noch Kapazitäten frei, denn von den 22 Plätzen sind noch nicht alle belegt.

Der Sprinter steht vor der Tagesstätte für Ausflüge bereit. Quelle: Ex + Job

In der Druckerei ist viel Handarbeit gefragt

In der Werkstatt montieren und konfektionieren die Teilnehmer einfache Produkte für unterschiedliche Auftraggeber wie etwa Pappaufsteller, Schokoladenartikel und Füllfederhalter für einem Schreibgerätehersteller. Auch für die Sortierung von Baumarktartikel sind sie verantwortlich.

Außerdem hat Ex + Job eine Offsetdruckerei eingerichtet. Dabei legt Ex + Job Wert auf viel Handarbeit, weil im Druck inzwischen viele Abläufe digitalisiert sind. Aufträge nimmt die Tagesstätte auch unter Telefon (05031) 9554-33 oder per E-Mail an tagesstaette@exundjob.de entgegen.

Dort könnten sich auch andere Interessierte wie mögliche Klienten, Angehörige, Sozialarbeiter oder gesetzliche Betreuer melden. Zum Informationsaustausch bietet die Tagesstätte unter der Leitung von Dirk Budde aber auch eine offene Sprechstunde jeden Donnerstag von 14.30 bis 15.30 Uhr, wobei sie Kuchen aus der Trainingsküche anbietet. Allerdings müssen die Besucher sich während der Corona-Pandemie vorher dazu anmelden.

Von Sven Sokoll