Zu Gast im „Tigerenten Club“: Junge Wunstorferin tritt bei TV-Wettkampf an

Wunstorf

Die TV-Sendung „Tigerenten Club“ strahlt eine Sonderausgabe unter dem Motto „Dein großer Tag“ aus. Mit dabei ist die zehnjährige Emma aus Wunstorf, die die Gelegenheit bekommt, ihr Wissen und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Sie tritt in einem Wettkampf gegen die gleichaltrige Marie aus Regensburg an. Die Spieleshow beginnt am Sonnabend, 13. Februar, um 10.45 Uhr im Kinderkanal (Kika) und wird einen Tag später um 7.05 Uhr noch mal bei Check Eins im Ersten ausgestrahlt.

Von zu Hause aus werden beide Schülerinnen in den „Tigerenten Club“ zugeschaltet. Sie treten in drei Spielrunden gegeneinander an. Außerdem können die Zuschauer mit einer sportlichen Überraschung rechnen. Der Fußball-Freestyle-Profi und Weltrekordhalter Patrick Bäurer zeigt Ballakrobatik und Fußballtricks zum Nachmachen.

Von Melanie Dittmann