Wunstorf

Im Moment schlägt in Wunstorfs Kernstadt keine Glocke mehr die nächtliche Stunde. Die der Stiftskirche hat keinen Strom, weil dort bis 2021 umfangreich saniert wird. Und die der Stadtkirche muss von 22 bis 6 Uhr auf Wunsch einer Anwohnerin schweigen. Der Vorgang ist im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf bisher einmalig. Gegen keine seiner Gemeinden habe er eine ähnliche Beschwerde vorliegen, sagt Superintendent Michael Hagen am Freitag. Eine Anwohnerin fühlt sich in ihrem Schlaf gestört. Das ist bundesweit der Hauptgrund, weshalb Menschen gegen den Stundenschlag vor die Gerichte gehen. Nun gibt es Grenzwerte, an die sich die Richter halten.

Die Region misst nach

In reinen Wohngebieten liegt der Wert für die Nacht bei maximal 20 Dezibel (dB A). Im Mischgebiet rund um die Stadtkirche darf es etwas mehr sein. „Wir haben als Gemeinde argumentiert, dass der Stundenschlag schon sehr viel länger zu hören ist, als die Anliegerin dort lebt“, sagt Thomas Gleitz, Pastor der Stadtkirchengemeinde. Das stimmt zwar, aber die Region Hannover hat sich entschieden nachzumessen. Die Werte belegen eindeutig, dass der Grenzwert überschritten ist, sagt Gleitz.

Anzeige

Das ist das Uhrwerk für die Stundenglocke im Turm der Stadtkirche. Quelle: Roswitha Kranz

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir hätten den Hammerschlag mit Leder dämpfen können“, sagt Gleitz, „das hätte aber zum Ergebnis, dass man den Schlag tagsüber nicht mehr hört.“ Andere Alternativen stehen nicht zur Verfügung. „Und angesichts der aktuellen Rechtsprechung haben wir wenig Chancen für einen Erfolg gesehen“, sagt Gleitz. Richter haben hierzulande zu unterscheiden, wenn sie über ein Geläut richten: Schallen die Hauptglocken zu einem kirchlichen Anlass, fällt das in der Regel unter Religionsfreiheit und ist hinzunehmen. Der Stundenschlag dagegen ist nicht Aufgabe der Kirchen. Er ist ursprünglich ein Signal Gemeinde. Die Menschen sollten eine Richtschnur haben, bevor Stadttore schließen oder der Markt beginnt. Darum gehört manche Stundenglocke heute noch der Stadt, nicht der Kirche.

Gemeinde bedauert das Abschalten

Pastor Gleitz hat eine persönliche Meinung und eine offizielle als Pastor. Er hat rund 20 Jahre an der Stadtkirche gelebt. „Den Stundenschlag nachts habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Das war für mich ein Signal wie: Alles in Ordnung“, sagt Gleitz. Als Pastor der Gemeinde sagt er: „Wir finden das sehr bedauerlich, aber wir wollen nicht prozessieren.“

Blick von hinten durch die Kirchturmuhr. Quelle: Roswitha Kranz

„Jetzt weiß ich nachts nicht mehr, wie spät es ist“, schreibt das Mitglied eines lokalen Facebook-Forums und zählt damit zu den eher verhaltenen Kommentatoren einer Meldung im Wunstorfer Stadtanzeiger. Von Trauer um den Stundenschlag ist die Rede, von Unverständnis und davon, was alles so nach und nach verschwindet aus Wunstorf. „Danke für euer Feedback“, antwortet die Kirchengemeinde dort, „als sofortige Möglichkeit haben wir uns erstmal für das Ausschalten entschieden, wir suchen aber nach einer Lösung.“

Von Markus Holz