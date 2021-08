Zurück aus Afghanistan: A400M der Bundeswehr landen am Abend in Wunstorf

Taschkent/Wunstorf

Die Bundeswehrkräfte, die die Luftbrücke aus Afghanistan gewährleistet haben, werden am Freitagnachmittag in Deutschland zurückerwartet. Nach aktuellem Zeitplan sollen die Soldatinnen und Soldaten am Abend auf dem Fliegerhorst Wunstorf landen. Die Luftwaffe war seit rund zwei Wochen mit mehreren A400M im Einsatz, um Tausende Menschen aus Kabul auszufliegen.

Anfangs hieß es, die Transportmaschinen würden bereits am Nachmittag in Niedersachsen erwartet. Inzwischen hat das Kommando Heer die Ankunftszeit aber auf voraussichtlich 18.30 Uhr verschoben. In Wunstorf wird auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erwartet, sie will der Truppe danken. Rund 600 Einsatzkräfte waren an der bislang größten militärischen Evakuierungsgeschichte Deutschlands beteiligt. Seit dem 16. August flog die Bundeswehr mehr als 5347 Bundesbürger, Afghanen und Angehörige mindestens 45 anderer Staaten aus Kabul aus.

A400M absolvierten 37 Flüge

37 Flüge absolvierten die A400M. Zwischenstation war dafür der Flughafen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Von dort aus starteten bereits mehrere Flüge nach Deutschland, darunter am vergangenen Freitag die erste Maschine mit 158 Ortskräften Richtung Hannover. Im Einsatz waren Fallschirmjäger, Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), Feldjäger, Krisenunterstützungsteams, Sanitäter, Militärpolizei, Angehörige der Luftwaffe und weitere Spezialistinnen und Spezialisten aller Bereiche der Bundeswehr.

Überschattet wurde der letzte Evakuierungsflug am Donnerstag von einem Selbstmordanschlag des Islamischen Staats (IS) vor den Toren des Kabuler Flughafens. Dabei starben nach derzeitigem Stand zahlreiche Afghaninnen und Afghanen, aber auch 13 US-Soldaten. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat bereits mit Vergeltung gedroht.

Von Peer Hellerling