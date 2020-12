Wunstorf

„Dieser Lockdown trifft uns härter als der erste, weil es eine wichtige Zeit für den Handel ist“, sagt Christoph Rüther, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf. Er betreibt in Wunstorf ein Schmuckgeschäft, in dem gerade vor Weihnachten immer viel los ist. Der erneute Lockdown habe ihn doch etwas überrascht. „Für die Geschäfte wäre es besser gewesen, wenn die Politik uns diese Woche noch gelassen hätte“, so Rüther weiter.

Bei den Kunden gibt es seiner Einschätzung nach geteilte Auffassungen. Einige hätten offenbar schon geahnt, dass es zu einem zweiten Lockdown kommt, und ihre Einkäufe bereits früher erledigt. Andere hätten das wohl noch geplant, weil sie vor Weihnachten frei oder Urlaub haben. Jetzt besteht zu Last-Minute-Geschenken keine Möglichkeit mehr. „Dann kommen die Kunden vielleicht gemeinsam im nächsten Jahr“, hofft der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Auflagen sind in Geschäften gut umgesetzt

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft haben das Gefühl, dass die Auflagen der Corona-Pandemie im Wunstorfer Handel gut umgesetzt worden sind und dass die Kunden sich auch gut daran halten. Rüther hat in seinem Geschäft sogar ein Luftfiltergerät aufgestellt, um Mitarbeiter und Kunden noch stärker zu schützen.

„Der Andrang ist normal wie immer, es dürfen ohnehin nur fünf Kunden gleichzeitig ins Geschäft“, sagte Nicole Petter von Home Mode & Lifestyle. Um den Kundenstrom noch besser zu entzerren, hat Petter ihr Geschäft am Montag und Dienstag bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem möchte sie im Lockdown einen Geschenkeservice anbieten, an dem sie noch tüftelt. Weihnachtlich verpackte Gutscheinen können Kunden im Online-Shop bereits kaufen.

Petter und ihr Team haben sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht. „Wir haben beispielsweise reduzierter eingekauft und uns gefragt, was die Kunden wirklich brauchen“. Diese hätten sich beim Einkauf immer an die Regeln gehalten, betont sie.

Von Anke Lütjens