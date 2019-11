Hannover

Für die einen ist es einfach nur Gestank, für die anderen gehört der Geruch zum Herbst dazu: Wenn der Wind aus südlichen Richtungen kommt, breitet sich in diesen Tagen der typische Geruch der Zuckerrübenproduktion über Hannover und dem Umland aus.

Derzeit kommt der markante, süßliche Geruch von der Zuckerrübenfabrik Nordstemmen im Landkreis Hildesheim, direkt unterhalb der Marienburg. Wenn der Wind aus Südosten weht, kommt das Aroma aus der Zuckerfabrik in Clauen (Kreis Peine). Der Geruch entsteht im Produktionsprozess, in dem aus Zuckerrüben Zucker gewonnen wird, berichtet ein Sprecher des Unternehmens Nordzucker.

Geruch entsteht beim Trocknen

Die Rüben werden nach dem Waschen zu Schnitzeln geschnitten und landen anschließend im 70 Grad heißen Wasser. Das markante Aroma entsteht dann, wenn die Zuckerrübenschnitzel mit Heißluft und Pressen getrocknet werden. Schadstoffe würden von einer Zuckerfabrik nicht in die Luft gelassen, betont der Nordzucker-Sprecher. Das werde auch durch das Gewerbeaufsichtsamt ständig kontrolliert.

Die Saison in den Zuckerfabriken dauert noch bis Anfang Januar. Und so lange kann es bei südlichen Windrichtungen in der Region Hannover markant riechen. Nächstes Jahr im September geht es dann wieder los.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein