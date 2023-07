Niedersachsen hat 2022 so viele Waldbrände verzeichnet wie noch nie zuvor. Mehr als 450 Einsätze gab es für die Feuerwehren. Die Fläche von mehr als 200 Fußballfeldern wurde zerstört, der höchste Wert seit 26 Jahren. Das Land reagiert und rüstet die Brandschützer aus.

Hannover/Bonn. Die Zahl der Waldbrände in Niedersachsen hat einen neuen Höchstwert erreicht. Noch nie musste die Feuerwehr so häufig ausrücken wie 2022. Das belegt die Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Gleichzeitig wurde so viel Fläche zerstört wie zuletzt 1996. Bundesweit entspricht das vernichtete Areal sogar fast der Größe Borkums. Niedersachsen reagiert und rüstet seine Feuerwehren auf.