﻿365-Euro-Ticket: Pläne der Region Hannover verzögern sich

Hannover. Viele Menschen in der Region Hannover hatten schon Pläne für kleine Urlaube im Frühjahr mit dem 365-Euro-Ticket, dem Hannover-Jobticket, geschmiedet. Für einen Euro pro Tag sollen Beschäftigte aus der Region Hannover ab dem 1. Mai deutschlandweit in Bussen und Bahnen unterwegs sein können, zum ermäßigten Preis. Bei der Vorstellung des Projekts Anfang März versprühte Verkehrsdezernent Ulf Birger Franz noch Optimismus, dass es für einen Großteil der Firmen in der Region möglich sei, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das 365-Euro-Ticket pünktlich zum Start des Deutschlandtickets am 1. Mai auch anbieten zu können. Aber die gute Stimmung ist erst einmal verflogen.

„Niemand zahlt mehr als 49 Euro“

Derzeit fehle einfach noch der grundsätzliche Beschluss des Bundestages zum sogenannten Deutschlandticket, sagt der Sprecher des zuständigen Großraum-Verkehrs Hannover (GVH), Tolga Otkun. „Es ist schwierig, mit heißer Nadel etwas zu stricken, ohne einen Beschluss zu haben“, erläutert der Sprecher. Deshalb gehe der GVH derzeit davon aus, dass viele Firmen es nicht schaffen, ihren Beschäftigten das neue Ticket speziell für die Region Hannover pünktlich anzubieten. Der GVH sorge aber dafür, dass Inhaber eines bereits bestehenden Jobtickets nicht mehr als die 49 Euro zahlen müssen, die bundesweit für das Deutschlandticket verlangt werden, sagt Otkun. Kunden die derzeit mehr zahlen, bekämen den Betrag über 49 Euro hinaus erstattet. Der Bundestag soll am Donnerstag der Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Bund zustimmen.

Auch in einem Brief, den der GVH an die Firmen mit Jobtickets verschickt hat, ist von einer Übergangsregelung die Rede, bei der der Betrag bei 49 Euro gekappt wird. Und es heißt weiter: „Vor diesem Hintergrund prüfen wir, wie schnell wir Ihnen und Ihren Mitarbeitenden Zugriff auf diese Jobtickets auf Basis des D-Tickets ermöglichen können.“ Vom 1. Mai ist also nicht die Rede.

Firmen: Startzeitpunkt ist offen

Und auch die Firmen sind zurückhaltend. Der Zeitpunkt für den Start des neuen Jobtickets für die Region Hannover sei noch offen, heißt es bei Unternehmen. Ein konkreter Termin wird nicht genannt, Starttermin soll laut Firmen die zweite Jahreshälfte oder in Varianten auch der Beginn der zweiten Jahreshälfte sein.

Wie berichtet, will die Region Hannover das sogenannte Hannover-Jobticket anbieten, das deutlich preiswerter als das Deutschlandticket und an einen Zuschuss von Arbeitgebern und GVH gekoppelt ist. Grundlage dafür ist eben das neue Deutschlandticket, das für 49 Euro im Monat bundesweit freie Fahrt in Bussen und Bahnen bietet. Das 365-Euro Ticket der Region ist wie das Deutschlandticket in ganz Deutschland gültig.

Der GVH gewährt den Firmen beim Kauf eines Jobtickets einen Rabatt von 13 Prozent, das sind 6,37 Euro monatlich. Voraussetzung ist, dass die Firma weitere 25 Prozent vom Deutschlandticket übernimmt. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostet das Jobticket dann nur noch 30,38 pro Monat – das sind 364,56 Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Das Deutschlandticket kostet für das ganze Jahr 588 Euro.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern aber ein noch besseres Angebot machen: Das Null-Euro-Jobticket. Der Arbeitgeber kauft dann das Deutschland-Jobticket und gewährt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zuschuss von 60 Prozent. Dann erhält die Firma vom GVH einen Rabatt von 40 Prozent, dadurch bekommen die Nutzerinnen und Nutzer ein Jobticket zum Nulltarif.

